Münchweiler – Walderlebnispfad des Hofgut Neumühle eröffnet

Münchweiler / Donnersbergkreis / Aus der MRN-News Nachbarschaft. Nach 22 Jahren runderneuert

Anlässlich des „Tag des Waldes“ eröffnete die Vieh- und Versuchsanstalt Hofgut Neumühle am Freitagvormittag feierlich den runderneuerten Walderlebnispfad. Nach 22 Jahren wurde die rund drei Kilometer lange Strecke umfassend überarbeitet und mit neuen Stationen ausgestattet. Der Pfad bietet eine gelungene Verbindung aus Erholung, Naturerlebnis sowie Wissensvermittlung und dient als Ausflugsziel für Familien, Schulklassen und Naturinteressierte in der Region.

Besucherinnen und Besucher können nun den Wald jederzeit ohne Führung mit all seinen Facetten erleben – von der Schutz-, Nutz-, Nahrungs- und Erholungsfunktion bis hin zu spezifischen Themen wie Forstwirtschaft, Wasserrückhalt oder Waldbrandgefahr. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie eine Vision, die vor über zwei Jahrzehnten entstand, heute in neuer Form weiterlebt. Der Pfad zeigt eindrucksvoll, wie wichtig der Wald für unsere Region ist – als Lebensraum, Klimaschützer und Lernort zugleich“, so der erste stellvertretende Bezirkstagsvorsitzende Dr. Klaus Weichel.

Neu auf dem Pfad sind beispielsweise die Relax-Liege, die Themen Wiese und Weide oder auch die Station „Was wiegt Holz?“. Die Ursprungs-Idee stammt von Revierleiter Andreas Alter, der bereits vor 26 Jahren die Vision eines erlebnisreichen Waldlehrpfads hatte. Auch der Waldkindergarten war bei der Eröffnung vor Ort und hatte die besondere Aufgabe, die neuen Schilder aufzudecken.

„Im Mittelpunkt steht die Wertschätzung Wald. Wir wollen hier die Landwirtschaft mit dem Wald verbinden und das Wissen in alle Generationen tragen. Es geht darum praxisnah und interaktiv sich an das Thema her anzufühlen“, erklärt Prof. Dr. Christian Koch, Einrichtungsleiter des Hofguts Neumühle.

Bei der Eröffnung kamen verschiedene Akteure der Forstwirtschaft und Politik zusammen. So waren unter den Anwesenden auch der erste Beigeordnete des Donnersbergkreises Dr. Karl Landfried, die erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Winnweiler Elisabeth Franck, Ortsbürgermeisterin Tanja Dautermann sowie Vertreter des Forstamtes. Die Investition von rund 22.000 Euro wurde durch den Bezirksverband Pfalz in Kooperation mit dem ehemaligen Forstamt Winnweiler finanziert.

Quelle Bezirksverband Pfalz