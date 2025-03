Edenkoben – Infotafel gestohlen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Freitagmorgen im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft an insgesamt 14 Fahrzeugen die Autoreifen im Gemeindegebiet Heddesheims. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Erste Ermittlungen ergaben, dass mit einem spitzen Gegenstand in die Autoreifen gestochen wurde. Die Fahrzeuge unterschiedlicher Marken waren im Tatzeitraum in unterschiedlichen Straßen geparkt. ... Mehr lesen »