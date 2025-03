Bad Dürkheim – Streitigkeiten in der Mannheimer Straße arten aus – Zwei Personen in Polizeigewahrsam

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Freitag (21.03.2025), gegen 22:10 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 36-jährigen Mann aus Frankenthal und einem 29-jährigen Mann aus Bad Dürkheim. Die Männer waren zuvor gemeinsam unterwegs gewesen. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung schlug der 36-Jährige mehrfach auf den Oberkörper des 29-Jährigen ein, schmiss eine Glasflasche nach ihm und und trat ihm ins Gesicht. Der 29-Jährige verlor hierdurch einen Zahn. Da sich der Mann aus Frankenthal auch der Polizei gegenüber weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 36-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.