Weinheim – „Hohe Leistungsbereitschaft und Professionalität“ – Mitgliederversammlung der Weinheimer Feuerwehr mit viel Wertschätzung, Ehrungen und Beförderungen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Führungs-Workshop, Klausurtagung, Leitbild, Ausbildung, Personalgewinnung – solche Tätigkeiten stehen nicht nur für moderne Firmen und Industriebetriebe. Sie stehen auch für die Freiwillige Feuerwehr Weinheim, also sehr professionelle Attribute. Im vollbesetzten Feuerwehrhaus am Donnerstagabend zwischen den Einsatzfahrzeugen legte die Feuerwehrführung beeindruckende Berichte ab. Die Einsatzberichte sprachen ohnehin die deutliche Sprache einer starken Einsatzkraft der Weinheimer Brandschützer. Es war die erste Jahreshauptversammlung unter Leitung von Feuerwehrkommandant Ralf Mittelbach. Matthias Bente und Thomas Keller, die beiden Vize-Kommandanten, hielten die Berichte über organisatorische und technische Entwicklungen, Personal und Ausstattung. Fast 280 Männer und Frauen bilden die Einsatzabteilung der Weinheimer Feuerwehr.

Oberbürgermeister Manuel Just nutzte die Gelegenheit, den Feuerwehrleuten aus allen Abteilungen sein herzliches Dankeschön und seine große Wertschätzung auszudrücken.

Er erwähnte die große Zahl an Alarmierungen von fast 1000. „Das ist nur mit höchster Leistungsbereitschaft und Professionalität zu leisten“, bescheinigte der OB. Gleichzeitig versprach er auch in Anwesenheit etlicher Gemeinderatsmitglieder sowie seines Stellvertreters und Feuerwehrdezernenten Andreas Buske: „Die Wehr muss so ausgestattet sein, wie es für ihre großartige Arbeit auch sein muss.“ Der OB sprach dabei auch die Bestellung von neuen Feuerwehrfahrzeugen an, die der Gemeinderat erst neulich beschlossen hat. Manuel Just betonte auch: „Diese Einsatzstärke geht nicht ohne ein hohes Maß an Kameradschaft!“ Klar sprach sich der Oberbürgermeister dafür aus, Beleidigungen, Anfeindungen und Angriffe auf Feuerwehrleute nicht zu tolerieren. „Das sind nicht nur Angriff auf Feuerwehrleute, sondern auf das Ehrenamt und auf die Struktur unserer Demokratie“, so der Rathauschef. Feuerwehrdezernent Andreas Buske nahm die Entlastung des Feuerwehrausschusses vor, die mit großer Mehrheit erfolgte. Rolf Springer berichtete von den Aktivitäten der Alters- und Ehrenabteilung, auf die er mit Stolz zurückblicken konnte. „Wir pflegen Tradition mit Kameradschaft“, freute er sich. Lina Albrecht sprach für die Jugendfeuerwehr und berichtete von zahlreichen Aktivitäten, die Lust machen auf den Feuerwehrdienst. Fast 150 Kinder und Jugendliche sind in der Weinheimer Feuerwehr aktiv – für den Nachwuchs ist also gesorgt. Hermann Zengeler, erfahrener Feuerwehrprofi aus Hessen, referierte als Gast über ein Motivations- und Stärkungsprogramm für Feuerwehrleute, es heißt „Fireproof 360 Grad“. Der Weinheimer Feuerwehr bescheinigte er eine sehr hohe Professionalität in allen Bereichen. Er wies aber nach, dass Feuerwehrleute heutzutage eine hohe mentale Resilienz benötigen, um ihr Amt ausüben zu können.

Diese jungen Leute wurden aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr aufgenommen:

Can Adam, Emma Hufnagel, Natscha Heckmann, Lennert Jörder, Gna Massa, Leon Rieger.

Ihre erste Beförderung erhielten:

Can Adam, Simon Brummer, Natascha Heckmann, Tom Jäger, Gina Massa, Ann-Kathrin Steinbach.

Zu Oberfeuerwehrleuten befördert wurden:

Jessi Arnold, Johannes Bernhard, Felix Bitzel, Tom Fischer, Kenneth Wahl

Beförderungen und Ernennungen nahm Kommandant Ralf Mittelbach vor.

Zu Hauptfeuerwehrleuten:

David Jelin, Maximilian Leinert, Andreas Ziegler, Patrick Kaiser.

Zu Oberlöschmeister/in:

Richard Meier und Linda Metzinger

Zum Brandmeister:

Jonas Getto

Geehrt für langjährigen erfolgreichen Feuerwehrdienst von der Stadt Weinheim, vertreten durch OB Manuel Just wurden:

10 Jahre: Julian Brenner, Hannah Gärtner.

30 Jahre: Richard Meier

40 Jahre: Thorsten Fath, Carlo Massa

50 Jahre: Frank Leinert, Stephan Hördt

60 Jahre: Hans Baumann, Walter Baumann

Staatliche Ehrungen verlieh Patrick Janowski, der stellvertretende Kreisbrandmeister. An seiner Seite Christiane Staab, die Vorsitzendes des Kreisfeuerwehrverbandes.

Für

15 Jahre im Einsatz: Darwin Höhnle, Paul Spieth, Maximilian Weidenthaler, Nicolas Weithofer.

25 Jahre: Stephen Baumann, Claudia Fath, Sebastian Fitz, Thomas Keller, Rene Kürschner, Sascha Kürschner, Richard Meier, Linda Metzinger, Simon Schmitt, Patrick Schuchardt, Jochen Weih, Wolf-Dieter Wöfler.

40 Jahre: Rolf Bitzel

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim