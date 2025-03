Sandhausen – Erste bundesweite Nacht der Bibliotheken

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ werden Bibliotheken in ganz Deutschland am 4. April 2025 erstmals bundesweit um die Wette strahlen. Mit einem bunten Programm an Veranstaltungen, Workshops, Lesungen und Führungen laden wir alle Bürger*innen ein, ihre Bibliotheken neu zu entdecken. Alle Veranstaltungen, Informationen und Hintergründe zur ersten bundesweiten Nacht der Bibliotheken unter www.nachtderbibliotheken.de.

Wie alles begann…

Die erste Nacht der Bibliotheken fand im Jahr 2005 in Nordrhein-Westfalen statt, organisiert vom Verband der Bibliotheken des Landes NRW (vbnw). Alle zwei Jahre sind weitere Bundesländer wie Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg sowie Bibliotheken aus Dänemark, Belgien und Südtirol hinzugekommen. Auf Anregung des vbnw wird die Nacht der Bibliotheken ab 2025 alle zwei Jahre in allen 16 Bundesländern stattfinden.

Schirmherrschaft

Die Schirmherrschaft der bundesweiten Nacht der Bibliotheken übernimmt Elke Büdenbender. Für sie sind Bibliotheken Orte, an denen nicht nur sehr viel Wissen lagert, sondern dieses auch zugänglich gemacht wird. „Bibliotheken sind ein Ort, an dem Geschichten und Informationen geteilt werden. Und sie sind ein Ort, an dem Neues entdeckt werden kann.“

Das Grußwort von Elke Büdenbender kann hier abgerufen werden.

Die Initiatoren

Die bundesweite Nacht der Bibliotheken ist eine Initiative des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. (dbv) und seiner 16 Landesverbände. Der dbv vertritt mit seinen mehr als 2.000 Mitgliedern bundesweit über 8.000 Bibliotheken mit 25.000 Beschäftigten. Er setzt sich für die Entwicklung innovativer Bibliotheksleistungen für Wissenschaft und Gesellschaft ein. Als politische Interessensvertretung unterstützt er die Bibliotheken, insbesondere auf den Feldern Informationskompetenz und Medienbildung, Leseförderung und bei der Ermöglichung kultureller und gesellschaftlicher Teilhabe für alle Bürger*innen.

www.bibliotheksverband.de

Wissen.Teilen.Entdecken – unser Programm:

 Briefmarken- und Münzen-Tauschring BMTR Sandhausen e.V. 15-19 Uhr

 Familien-Party mit MAEXLA im Veranstaltungsraum 16:30-17:30 Uhr

 Fotogruppe Auslöser ´83 Sandhausen 15–19 Uhr

 Freunde der Gemeindebibliothek: Kaffee und Kuchen 14:30-16:30 Uhr

 Kinderprogramm mit Luftballons, Schminken u.a. ab 16 Uhr

 Maximus, der Magier: Tischzauberei mit Mini-Workshops 17:30-19 Uhr

 Miniatur-Eisenbahnwelten im Koffer mit Peter Röpke 15-19 Uhr

 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. 14:15-15:45 Uhr Schach-AG des Friedrich-Ebert-Gymnasiums 18:00-20:00 Uhr Jugend-Schach und

anschließend ab 20 Uhr Blitzturnier

 Stockbrot aus der Feuerschale 19-20 Uhr

 Türkischer Elternverein Sandhausen e.V.: kulinarisches Büfett 17-19 Uhr

Online-Angebote an unserem Internet-PC im Wechsel ab 14 Uhr:

 Medienquiz: 10 Themen–10 Fragen zu Gaming, Social Media, Fake News u.v.m.

 Onilo.de–Boardstory „Bestimmer sein. Wie Elvis die Demokratie erfand“ und Gespräch mit Autorin Katja Reider

Am Freitag 4.4.2025 – BEI UNS IN DER BIBLIOTHEK!

Quelle: GEMEINDEBIBLIOTHEK