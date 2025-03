Neustadt an der Weinstraße – AWO Pfalz zählt erneut zu den besten Arbeitgebern Deutschlands

Neustadt an der Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim bundesweiten „Great Place to Work“-Wettbewerb wurde der AWO Bezirksverband Pfalz zum siebten Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet. Bereits seit 2016 nimmt das Unternehmen an der Mitarbeiterbefragung teil und erhält nun bereits zum achten Mal in Folge eine Trophäe. Die Beteiligungsquote an der Befragung hat sich jedes Jahr gesteigert. Seit 2017 erhielt die AWO Pfalz durchgängig das Gütesiegel im Bereich Pflege als „Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales“. Dieses Jahr erreicht die AWO Pfalz hier sogar Platz vier unter allen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Seit 2019 zählt die AWO Pfalz zusätzlich als Verband zu den „Besten Arbeitgebern Deutschlands. Dies zeigt die hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter in allen Kategorien, Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Bei allen Kernpunkten liegt die Zufriedenheit bei durchschnittlich 84% und hat sich damit erneut verbessert. Im Durchschnitt sagen 87%, dass die AWO Pfalz ein sehr guter Arbeitsplatz ist und liegt damit weit über dem Branchendurchschnitt. Damit liegt die AWO Pfalz im Marktvergleich im exzellenten Bereich, der höchstmöglichen Stufe. Die Befragung hat auch gezeigt: Humor wird bei der AWO Pfalz großgeschrieben. Bei der offenen Frage, für welche Werte der Arbeitgeber steht, fallen häufig die Worte Familienfreundlichkeit, Zusammenhalt, gute Bezahlung, Achtsamkeit oder Anerkennung.

Auch beim Internationalen Arbeitgeberwettbewerb “Europas Beste Arbeitgeber 2024” hat es die AWO Pfalz in die Top 100 geschafft! Die Fortune 100 Best Companies To Work For in Europe stellt die besten großen und multinationalen Unternehmen vor, die erfolgreich Kulturen geschaffen haben, in denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Mit einer Gesamtzufriedenheit von 87% (Mitarbeitende sagen dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz) hat es die AWO Pfalz auf Platz 89 unter allen ausgezeichneten Unternehmen in ganz Europa geschafft. Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Pfalz e. V. – Great Place to Work Um berücksichtigt zu werden, müssen Unternehmen zuerst auf den nationalen Beste Arbeitgeber Listen, bei uns “Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024” ausgezeichnet werden.

Beim Festakt am Donnerstagabend, den 20. März in Köln war die Stimmung ausgelassen. Neben dem Vorstand Markus Broeckmann und Susanne Becker sind stellvertretend einige Einrichtungsleiter aus unterschiedlichen Standorten und Einrichtungen mit zur Verleihung gefahren. In den Einrichtungen vor Ort wurde die Auszeichnung heute Mittag gemeinsam gefeiert. Jedes Jahr startet nach der Umfrage eine Reihe an gemeinsamen Treffen mit den Beschäftigten in allen Einrichtungen. Hierbei legen die Mitarbeiter selbst fest, was verbessert werden soll und an welchen Themen gearbeitet wird. Jeder kann Ideen einbringen, jeder hat Mitspracherecht. Beispiele für umgesetzte Vorschläge sind Wellhub, Jobrad, Physiotherapeutin für Mitarbeiter, das Jobticket sowie die Übernahme von bis zu 250 Euro für Kinderbetreuungskosten pro Kind und Monat. Die Einführung der fünf-Tage-Woche oder die Einstellung von Poolmitarbeitern und die Schaffung einer eigenen AWO Akademie sind weitere Beispiele für gute Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Führungskräften.

Die Auszeichnung steht für besondere Leistungen bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen. Dahinter steht das unabhängige „Great Place to Work“-Institut, das die Qualitäten von Arbeitgebern vergleicht. Jährlich nehmen weltweit etwa 10.000 Unternehmen an den Great Place to Work® Benchmark-Studien teil. In rund 60 Ländern werden so Unternehmen dabei unterstützt, ihre Kultur positiv zu entwickeln. Die AWO Pfalz beteiligt sich als Verband am bundesweiten Wettbewerb „Beste Arbeitgeber Gesundheit & Soziales“. Im Bereich Pflege beteiligen sich Kliniken, Pflegeeinrichtungen, ambulante Versorger, soziale Einrichtungen und Trägergesellschaften an der Befragung. Alle Wettbewerbs-Teilnehmer absolvieren eine unabhängige Prüfung ihrer Qualitäten als Arbeitgeber und geben tiefe Einblicke ins Unternehmen.

Bewertungsgrundlage ist eine ausführliche anonyme Befragung der Mitarbeitenden zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung, Zufriedenheit, Teamarbeit und Work-Life-Balance. Darüber hinaus wurde auch die Qualität der Maßnahmen der Personal- und Führungsarbeit im Unternehmen bewertet. „Wir freuen uns besonders, dass wir uns trotz der bereits vorher hohen Zufriedenheit weiter verbessern konnten. Grundlage für diesen Erfolg ist vor allem der Dialog mit den Mitarbeitenden.“, sagt Vorstand Susanne Becker. „Wir machen weiter. Unser Ziel sind natürlich 100% Mitarbeiterzufriedenheit“, so Susanne Becker augenzwinkernd. „Die Ergebnisse sind Bestätigung und Ansporn zugleich. Dies ist jetzt die achte Auszeichnung in Folge. Bereits zum sechsten Mal in Folge wurde jetzt der Gesamtverband der AWO Pfalz ausgezeichnet. Damit wir sind wir bereits seit letztem Mal Trust Champion, was für Beständigkeit bei den sehr guten Rahmenbedingungen spricht. Die Mitarbeiter schätzen es, dass wir die Ergebnisse als Grundlage zur stetigen Verbesserung der Arbeitsplatzkultur nutzen.“

Die Ergebnisse sprechen für sich: In allen Fokusbereichen, Respekt, Stolz, Glaubwürdigkeit, Teamgeist und Fairness liegt die AWO Pfalz weit über dem Durchschnitt. Auch mit den attraktiven und besonderen Sozialleistungen sind die Befragten sehr zufrieden.

„Kurze Kommunikationswege, Spaß bei der Arbeit, Mitbestimmung, Vertrauen und Zusammenhalt im Team sind uns sehr wichtig.“, so Susanne Becker weiter.

Arbeiterwohlfahrt Bezirksverband Pfalz e. V.

Der AWO-Bezirksverband Pfalz mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße ist unabhängig, demokratisch verfasst, überkonfessionell und überparteilich. Er hat rund 3.000 Mitglieder in rund 45 Stadt-, Kreisverbänden und Ortsvereinen. Rund 1100 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind rund 30 Einrichtungen der Seniorenhilfe und -pflege sowie Quartiersbüros beschäftigt.

Unter dem Dach des Bezirksverbands gibt es 13 Betreuungsvereine, deren ehrenamtliche Mitglieder bedürftige Personen in rechtlichen und anderen Angelegenheiten unterstützen. Die AWO bietet zudem unter anderem Selbsthilfegruppen, Schuldnerberatungsstellen und Migrationsberatungsstellen.

Quelle: AWO Bezirksverband Pfalz e. V.