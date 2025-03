Mannheim – Gemeinsam für eine starke Demokratie: Zehn Projekte erhalten Förderung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In herausfordernden Zeiten zeigt sich, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt und eine lebendige Demokratie sind. Sie entstehen nicht von selbst – sie brauchen Menschen, die sich aktiv dafür einsetzen. Genau hier setzt der „Aktionsfonds zur Stärkung zivilgesellschaftlichen Engagements und der lokalen Demokratie” an: Mit seiner Förderung unterstützt die Stadt Mannheim Projekte, die sich für demokratische Werte und eine starke Zivilgesellschaft in Mannheim starkmachen, mit insgesamt 120.000 Euro.

Die fünfte Ausschreibungsrunde des Aktionsfonds ist erneut auf große Resonanz gestoßen. Zahlreiche Initiativen haben ihre Ideen für die diesjährige Förderphase eingereicht, um sich gegen verschiedene Ausprägungen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und demokratiefeindliche Gesinnungen einzusetzen. Nun stehen die zehn Projekte fest, die in diesem Jahr gefördert werden – sie setzen ein starkes Zeichen für gelebte Demokratie und gemeinsames Engagement in Mannheim.

Gleich zwei Projekte – das Mannheimer interreligiöse Frauenmahl des Ökumenischen Bildungszentrums sanctclara und der Interreligiöse Jugendtrialog des Stadtjugendring Mannheim e.V. – pflegen und stärken die Tradition des Dialogs zwischen den Religionen. Er steht für das friedliche Zusammenleben in unserer multireligiösen Gesellschaft.

Im Zeichen der Verständigung bzw. der Überwindung starker Polarisierung steht das Projekt „Lasst uns sprechen…!” des Jugendkulturzentrums FORUM. Durch die Ereignisse in Bezug auf den israelisch-palästinensischen Konflikt wurde der Zustand der Sprachlosigkeit, Zerrissenheit, der Hilflosigkeit, der Angst falsch verstanden zu werden, verstärkt. Oft fehlt es an direkten Begegnungen, an Möglichkeiten des Austauschs und an einer gemeinsamen Sprache, um Konflikte und deren Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu verstehen und Brücken zu bauen. Das Projekt verfolgt das Ziel, einen Raum für differenziertes und respektvolles Lernen zu initiieren. Dies geschieht in Kooperation mit der Gesellschaft im Wandel gGmbH, die als Anlaufstelle für Bildungsmaterialien zu Israel und Palästina dient. Lehrkräfte, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sollen dadurch befähigt werden, sicher und fundiert über den Nahostkonflikt zu sprechen – geleitet von den Werten Empathie, gegenseitiger Respekt und Mehrperspektivität.

Gemeinsame Basis der Projekte sind die Grundsätze und Ziele der Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt und das „Leitbild Mannheim 2030″.

Weitere Informationen unter www.mannheim.de/Aktionsfonds-zivilgesellschaftliches-Engagement, telefonisch unter 0621/293-9802 oder per E-Mail an sylvia.loeffler@mannheim.de.

Quelle: Stadt Mannheim