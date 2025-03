Ludwigshafen – Web-Seminare der Verbraucherzentrale im April: Ernährung, Influencer:innen und Glasfaseranschlüsse im Fokus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie kann mir eine ausgewogene Ernährung im Alter helfen? Was tun, wenn die Kinder sich beim Essen an Influencer:innen orientieren? Ist ein Glasfaseranschluss sinnvoll? Diese und weitere Fragen werden in verschiedenen Web-Seminaren der Verbraucherzentrale Anfang April geklärt. Die Teilnahme an allen Web-Seminaren ist kostenlos und es können Fragen an die Expert:innen der Verbraucherzentrale im Chat gestellt werden.

Web-Seminar: 50 plus: Genussvoll älter werden

„Fünfzig ist die Jugend des Alters”. Mit dieser Feststellung hat der französische Schriftsteller Victor Hugo wohl Recht, denn besonders ab dem 50. Lebensjahr spüren wir die Veränderungen unseres Körpers deutlich. Eine ausgewogene Ernährung kann helfen, Alterungsprozesse positiv zu beeinflussen. Denn auch im Alter körperlich und geistig fit zu sein – wer möchte das nicht? Genussvolles Essen ist dabei eine wichtige Zutat. Einige Tipps helfen, das Gehörte im Alltag leicht umzusetzen und am Supermarktregal die richtige Wahl zu treffen.

Das Web-Seminar findet am Dienstag, 01. April, um 19:00 Uhr statt und dauert ca. 60 Minuten.

Web-Seminar: Wenn Influencer mit am Esstisch sitzen

Jugendliche kommen täglich mit verschiedensten Inhalten auf Instagram, TikTok & Co. in Berührung: Produktempfehlungen der Lieblingsinfluencer:innen, Kochvideos, Rabattcodes, Food Challenges oder angeblich limitierte Produkte. Doch wie beeinflusst das ihr Ernährungsverhalten?

Das Web-Seminar für Eltern klärt über Chancen und Risiken auf, beleuchtet die Rolle des Influencermarketings, zeigt Werbestrategien sowie Kennzeichnungspflichten auf und gibt Tipps, wie Eltern ihre Kinder durch diese Phase begleiten können und wie echte Expert:innen von Personen mit vorgegebener Fachkenntnis unterschieden werden können.

Das Web-Seminar findet am Dienstag, 08. April, um 19:00 Uhr statt und dauert ca. 60 Minuten.

Web-Seminar: Photovoltaik – Grundlagen und Technik

Viele Dächer in Rheinland-Pfalz sind ideal geeignet, um mit Sonnenenergie Strom zu erzeugen. Der selbst gewonnene Solarstrom kann vielfältig und nachhaltig genutzt werden, zum Beispiel für den Strombedarf im Haushalt, zum Betanken eines Elektroautos oder zum Heizen mit einer Wärmepumpe.

Welche Anforderungen dabei an eine Photovoltaik-Anlage gestellt werden und wie das Zusammenspiel der verschiedenen Nutzungen gelingen kann, darüber informiert ein Energieberater der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in dem kostenlosen Online-Vortrag.

Das Web-Seminar findet am Mittwoch, 09. April, um 18:00 Uhr statt und dauert ca. 90 Minuten.

Web-Seminar: Warum ein Glasfaseranschluss sinnvoll ist

Eine schnelle Internetverbindung wird immer wichtiger. In zahlreichen Regionen in Rheinland-Pfalz werden derzeit Glasfaseranschlüsse geplant, verlegt und zum Teil massiv beworben. Viele Haushalte fragen daher in den Beratungsstellen der Verbraucherzentrale nach, ob ein Glasfaseranschluss für sie Sinn macht und worauf beim Vertragsabschluss und beim Ausbau zu achten ist. In dem Web-Seminar beantwortet Michael Gundall, Fragen zum Ausbau und zum Anschluss. Dabei geht er unter anderem darauf ein, ob der eigene Router weiterverwendet werden kann oder ob man einen neuen Glasfaserrouter anschaffen sollte.

Das Web-Seminar findet am Donnerstag, 10. April, um 15:00 Uhr statt.

Anmeldung

Die Teilnahme an allen Web-Seminaren ist kostenlos. Spezifische Fragen werden im Live-Chat beantwortet. Interessierte können sich unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp anmelden.

Um an den Web-Seminaren teilnehmen zu können, wird ein Computer mit Internetzugang und Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Weitere Informationen und den Link zum Web-Seminarraum erhalten Interessierte im Anschluss an die Anmeldung.

Quelle: Verbraucherzentrale Ludwigshafen