Ludwigshafen – “On the Move” in englischer Sprache am 31.3.2025 auf den Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. On the Move: Migration and Cross-Cultural Encounters

Die Kurzgeschichtensammlung On the Move: Migration and Cross-Cultural Encounters wird im Jahr 2025 Thema im Englisch-Abitur sein. Alle acht Kurzgeschichten handeln vom Thema Migration und kulturelle Begegnungen. In der Theateradaption des Buches in engli¬scher Sprache durch die American Drama Group begleiten die Zuschauer fünf dieser Protagonisten auf ihrer Suche nach Heimat. Die Aufführung gastiert am Montag, 31.3.2025 um 11 und um 19 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Die erste Story Green von Sefi Atta wird aus der Perspektive eines kleinen Mädchens erzählt. Die Familie wartet vor dem Bundesamt für Migration auf einen Termin, um eine Green Card für die USA zu bekommen. Währenddessen denkt die Tochter an damalige Geschehnisse aus ihrem All¬tag zurück und verbindet die Farbe Grün mit ihren Erinnerungen.

In Loose Change von Andrea Levy geht es um die Begegnung zweier Frauen unterschiedlicher Herkunft in einer öffentlichen Toilette. Eine junge schwarze Frau trifft dort auf eine ältere Osteuropä¬erin, die kein Englisch spricht und hinterfragt ihre eigenen Vorurteile.

In Exterior Paint von Kit de Waal begleiten wir ein Paar, das aufgrund seiner unterschiedli-chen Hautfarben seine Liebe verstecken muss, aus Angst vor hasserfüllten und rassistischen Reaktionen. Die Probleme einer Frau aus Nigeria werden auch in Chimamanda Nigozi Adichies Erzählung The Thing Around Your Neck behandelt. Diese sucht in den USA ein besse¬res Leben und wird hier mit immer neuen Herausforde¬rungen konfrontiert.

Die letzte Kurzgeschichte The Soldier’s Tale von Neel Mukhrkee schildert, wie ein schotti-scher Beamter den Asyl¬antrag eines Kindersoldaten aus Eritrea auf Unstimmigkeiten und Fälschungen prüft.

Die American Drama Group bringt diese Geschichten in der Inszenierung von Dan Wilder in der für sie typischen lebensnahen und einfühlsamen Weise auf die Bühne.

Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau