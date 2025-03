Ludwigshafen – Frau mit Druckluftgewehr beschossen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag (18.03.2025), gegen 17 Uhr, war eine 44-Jährige auf einem Fußweg zwischen der Adolf-Diesterweg-Straße und der Friedrich-Naumann-Straße unterwegs, als sie auf Höhe eines Mehrfamilienhauses mit der Hausnummer 107 ein Zischgeräusch wahrnahm. Im Anschluss bemerkte sie, dass ihre Jacke eine schmale, streifenförmige Beschädigung aufwies. Als sie am Folgetag gegen 14:45 Uhr erneut an besagter Stelle unterwegs war, vernahm sie erneut ein Zischgeräusch und bemerkte, dass sie ein Geschoss, vermutlich aus einer Druckluftwaffe, nur knapp verfehlte. Durch wen und mit welcher Waffe die Schüsse abgegeben worden, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet und Hinweise auf den Schützen geben können. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz