Ludwigshafen – Autofahrer verliert Kontrolle

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (20.03.2025), gegen 10:10 Uhr, war ein 86-jähriger Autofahrer auf der B44 in Richtung Limburgerhof unterwegs. An der Abfahrt Ludwigshafen-Rheingönheim fuhr der Mann ab und verlor, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Fahrunsicherheit die Kontrolle über sein Auto. Hierbei überfuhr er den Grünstreifen zwischen Abfahrt und Auffahrt, kollidierte mit einem Verkehrszeichenmast und einem LKW, der sich auf der Auffahrt zur B44 befand. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.Da der 86-Jährige angab, Medikamente einzunehmen, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz