Hemsbach – Stadtwerke Weinheim: Gasleitung in Hemsbach beschädigt Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Hüttenfelderstraße in Hemsbach wurde in der Nacht vom 20. auf den 21. März eine Gasleitung der Stadtwerke Weinheim beschädigt. Die Beschädigung ereignete sich während Verlegearbeiten einer Glasfaserfirma. Die Gefahrenstelle wurde umgehend gesichert, das Gas abgestellt und die Reparatur Arbeiten haben bereits begonnen. Aufgrund der notwendigen Arbeiten kommt es zu einer einseitigen Sperrung der Hüttenfelderstraße. Betroffen ist der Bereich vom Kreisel in Richtung A5. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen und empfehlen, alternative Routen zu nutzen. Die Reparatur Arbeiten werden voraussichtlich bis Montagabend andauern. Die Stadtwerke Weinheim setzen alles daran, die Situation schnellstmöglich zu beheben und die Sicherheit der Anwohner sowie der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Geduld während dieser notwendigen Arbeiten.

Quelle: Stadtwerke Weinheim GmbH