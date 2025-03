Heidelberg – Weltwassertag der Vereinten Nationen unter dem Motto: „Erhalt der Gletscher“ – Stadtwerke Heidelberg laden anlässlich dazu zu einer Wasserführung am 29. März ein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 22. März jeden Jahres rufen die Vereinten Nationen zum Weltwassertag auf, um weltweit das Bewusstsein für die Ressource Wasser zu schärfen. Dieses Jahr steht er unter dem Motto „Glacier Preservation“ – auf Deutsch “Erhalt der Gletscher” und weist somit auf die Bedeutung unserer Gletscher für ein funktionierendes Ökosystem und den Erhalt der Wasserressourcen hin. Denn Gletscher speichern etwa 70 % des süßen Wassers der Erde und fungieren als natürliche Wasserspeicher, die Flüsse, Seen und Grundwasserreservoirs speisen.

Klimaschutz bedeutet somit auch den Schutz unserer Wasserressourcen. Mit Blick auf die ökologischen Veränderungen ist zudem ein sorgsamer Umgang mit den Wasserressourcen im Sinn des Verursacher- und Vorsorgeprinzips wichtiger denn je: Es gilt, die Einträge schon an der Quelle zu mindern. „Unsere Kundinnen und Kunden können zur Sicherung einer hohen Wasserqualität beitragen“, betont Dr. Therese Weißbach, Leiterin des Teams der Wasserversorgung bei den Stadtwerken Heidelberg. „Dazu gehört es, Medikamente, aber auch Lacke, Farben und Lösungsmittel sachgemäß zu entsorgen – und nicht über den Ausguss oder die Toilette. Und nach der Verwendung von Schmerzcremes, die Diclofenac enthalten, bitte die Hände vor dem Waschen mit einem Papiertuch abwischen, damit die Substanz nicht in den Wasserkreislauf gelangt.“

Auch mit Wasch- und Reinigungsmitteln gelte es achtsam umzugehen und sie sparsam zu dosieren. Schon das exakte Dosieren, entsprechend dem Verschmutzungsgrad der Wäsche und dem Härtebereich des Wassers, vermeidet unnötige Umweltverschmutzung und senkt Kosten. Informationen zum Härtebereich sowie zu den Wasserinhaltsstoffen bieten die Stadtwerke Heidelberg auf ihrer Homepage unter www.swhd.de/wasser.

Hintergründe und Historisches zur Wasserversorgung aus den Mühltalquellen am 29. März 2025

Den Tag des Wassers möchten die Stadtwerke Heidelberg nutzen, um zu einer Wasserführung eine Woche später einzuladen. Am Samstag, den 29. März 2025, laden sie ab 14.30 Uhr zu einer Führung durch das Handschuhsheimer Mühltal ein. Bei dem rund zweistündigen Rundgang lernen die Teilnehmenden die Trinkwasserversorgung aus den dortigen Quellen kennen. Rund 5 % des Heidelberger Trinkwassers wird aus heimischen Quellen gewonnen. Einige davon liegen im Handschuhsheimer Mühltal: Dort wird das Quellwasser gewonnen, aufbereitet und gespeichert, um schließlich an Haushalte am Hang von Heidelberg-Neuenheim und Handschuhsheim verteilt zu werden.

Bei der Führung erläutern Clemens Ogiermann und Bernd Sommerlade von den Stadtwerken Heidelberg, wie sich die Wasserversorgung dort entwickelte und wie sie heute funktioniert. Ergänzend bieten die beiden Referenten historische Hintergründe und Anekdoten rund um die Wasserversorgung und ihre Entwicklung im Mühltal.

Treffpunkt für die Führung ist der Wanderparkplatz am Turnerbrunnen; die Tour beginnt um 14.30 Uhr. Entlang markanter Punkte der Wasserversorgung geht es durch das Mühltal: über die Schmitt´sche Quelle bis zur Spechelsgrundquelle und über den Buchbrunnen wieder zurück zum Ausgangspunkt. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei stärkerem Regen entfällt die Veranstaltung.

Daten zur Wasserversorgung in Heidelberg

Das Trinkwasser in Heidelberg stammt zu 100 % aus Heidelberg oder der direkten Nachbarschaft:

Bis zu 5 % werden aus sieben Quellen in Handschuhsheim und Ziegelhausen gewonnen.

Etwa 60 % des Trinkwassers kommen aus den Grundwasserwerken Entensee, Rauschen und Schlierbach.

Weitere rund 35 % liefern der Zweckverband Wasserversorgung Kurpfalz aus dem Wasserwerk Schwetzinger Hardt und der Wasserversorgungsverband Neckargruppe aus dem Wasserwerk Edingen. An beiden Verbänden ist die Stadt Heidelberg über die Stadtbetriebe Heidelberg beteiligt.

Jährlich sind es rund 10 Millionen Kubikmeter Trinkwasser, die über ein weit verzweigtes Verteilnetz von 667 Kilometern Länge, mit 34 Hochbehältern, 22 Versorgungszonen und 27 Zwischenpumpstationen die Menschen in den Haushalten, Unternehmen und Organisationen erreichen.

Die Stadtwerke Heidelberg sind im Auftrag der Stadtbetriebe Heidelberg zuständig für die Wasserversorgung in Heidelberg und übernehmen darüber hinaus auch Aufgaben in der Wasserversorgung weiterer Gemeinden in der Region.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg