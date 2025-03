Heidelberg – Hauptbahnhof: Bauarbeiten für neues Fahrradparkhaus schreiten voran – Fahrradparkplätze an Kurfürsten-Anlage müssen weichen – Neue Radstellplätze gegenüber

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Bauarbeiten für das nächste große Heidelberger Fahrradparkhaus schreiten voran. Direkt am nördlichen Eingang des Hauptbahnhofs, gelegen in Richtung der Straßenbahnhaltestelle und am Fastfood-Restaurant Burger King, wird seit Juni 2024 ein unterirdisches Fahrradparkhaus mit rund 730 Stellplätzen gebaut. Im April 2025 starten die Erd- und Verbauarbeiten. Im Zuge der fortgeschrittenen Bauarbeiten entfallen ab Mittwoch, 26. März 2025, die Fahrradstellplätze unter der Überdachung, ab Freitag, 29. März 2025 müssen die Stellplätze hin zur Kurfürsten-Anlage weichen. Im Frühjahr 2026 soll das neue Fahrradparkhaus fertig sein.

Ersatz für Radstellplätze an der Ecke Kurfürsten-Anlage/Karl-Metz-Straße

Als Ersatz für die wegfallenden Fahrradparkplätze an der Kurfürsten-Anlage hat die Stadt auf der gegenüberliegenden Straßenseite rund 240 neue Stellplätze für Fahrräder geschaffen. Diese befinden sich am Bildungszentrum F+U an der Ecke Kurfürsten-Anlage und Karl-Metz-Straße, rund 100 Meter vom Bahnhofseingang entfernt. Weitere Stellplätze gibt es an der Ecke Kurfürsten-Anlage/Lessingstraße gegenüber vom Bahnhofsvorplatz.

Die Stadtverwaltung hat drei Wochen vor dem Wegfall der Stellplätze die Fahrräder mit einem Info-Flyer bestückt, um deren Besitzerinnen und Besitzer zu informieren. Auch Schilder und eine Absperrung weisen auf die kommende Baustelle hin.

Auf dem Bahnhofsvorplatz sind am Donnerstag, 20. März 2025, aufgrund einer Baumaßnahme der Deutschen Bahn ebenfalls Radstellplätze entfallen. Der Großteil bleibt dort aber zunächst erhalten. Fahrräder, die vor dem Start der Bauarbeiten nicht umgeparkt wurden, können bei den Heidelberger Diensten, Oftersheimer Weg 8, Telefon 06221 141055, abgeholt werden.

Über spiralförmige Rampe ins neue Parkhaus

Mit dem Neubau des Fahrradparkhauses soll die Vielzahl an Fahrrädern am zentralen Bahnhofsvorplatz in geordnete Bahnen geleitet werden. Viele Pendelnde nutzen täglich den zentralen Abstellplatz direkt vor dem Bahnhofsgebäude, der mit rund 1.400 Abstellflächen seine volle Auslastung erreicht hat. Auf einer spiralförmigen Rampe gelangt man künftig in die Parkebene. Auf der Ebene darüber soll langfristig ein neuer Platz angelegt werden. Das Projekt kostet insgesamt 9,4 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg fördert das Bauvorhaben mit rund 6,8 Millionen Euro. Der Gemeinderat hatte den Bau im November 2023 mit großer Mehrheit beschlossen.

Am Hauptbahnhof hin zur Bahnstadt gibt es unter dem neuen Europaplatz bereits ein weiteres großes Fahrradparkhaus mit rund 1.100 öffentlichen und rund 500 privaten Stellplätzen. Die öffentlichen Fahrradabstellanlagen werden voraussichtlich im Frühling 2025 eröffnet. Die Vorbereitungen befinden sich auf der Zielgerade. Die dazu gehörigen Vorlagen werden derzeit in den städtischen Ausschüssen beraten. Den Betrieb der öffentlichen Stellplätze übernimmt künftig die Stadtwerke Heidelberg Garagen GmbH.

Künftig rund 2.400 Stellplätze auf beiden Seiten des Hauptbahnhofs

Mit beiden Parkhäusern gibt es künftig zu beiden Seiten des Hauptbahnhofs insgesamt knapp 2.400 Stellplätze für Fahrräder. Das ist dringend nötig, da der Bedarf an Fahrradstellplätzen weiter ansteigen wird, wie Prognosen vorhersagen.

