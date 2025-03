Heidelberg erreicht Ziel des Klimaschutzaktionsplans – 25 Megawatt zusätzliche Photovoltaikleistung installiert

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg hat einen wichtigen Meilenstein in seinem Klimaschutzaktionsplan erreicht: Bereits im Januar 2025 wurde das Ziel von 25 Megawatt zusätzlich installierter Photovoltaikleistung erreicht – ein Jahr früher als geplant. Dies gelang durch Investitionen von Industrie, Gewerbebetrieben, Landwirten und öffentlichen Einrichtungen.

Damit hat Heidelberg ein Ziel des Klimaschutzaktionsplan erfüllt. Diesen hatte der Gemeinderat Ende 2019 verabschiedet. Der Klimaschutzaktionsplan umfasst 30 Punkte in zehn Handlungsfeldern und dient als Fahrplan für Heidelbergs Weg zur Klimaneutralität. Darin spielt der Ausbau erneuerbarer Energien eine zentrale Rolle. Durch die nun erreichte zusätzliche Photovoltaikleistung ist ein wichtiger Punkt des Plans erfolgreich umgesetzt worden.

PV-Anlagen in der Stadt liefern über 46 Megawatt

Aktuell sind in Heidelberg 4.101 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 46,651 Megawatt in Betrieb (Stand: 12. Februar 2025). Besonders in den Jahren 2023 und 2024 wurde der Ausbau intensiv vorangetrieben: In diesem Zeitraum wurden rund 15,6 Megawatt neu installiert. Dazu zählen auch über 1.600 Stecker-Solargeräte an Balkonen, Hauswänden und auf Garagendächern mit einer Leistung von 1,3 Megawatt. Den größten Teil tragen jedoch Anlagen auf Gebäudedächern bei.

Trotz dieses Erfolgs ist das Photovoltaikpotenzial in Heidelberg noch lange nicht ausgeschöpft. Der Ausbau wird konsequent weiterverfolgt – insbesondere auf Dächern öffentlicher Einrichtungen. So wurde zuletzt auf der Kita am Harbigweg eine neue Solarenergieanlage in Betrieb genommen.

Photovoltaik wirtschaftlich immer attraktiver – Stadt bietet Beratungen an

Der Neubau von Photovoltaikanlagen lohnt sich zunehmend, da die Kosten für Solarmodule und Stromspeicher in den letzten Jahren stark gesunken sind. Dies macht Solarenergie insbesondere für Privathaushalte und Gewerbebetriebe besonders attraktiv.

Die Stadt Heidelberg bietet im Rahmen ihrer Solarkampagne weiterhin Beratungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen an, die ihr Dach für Solarenergie nutzen möchten. Mehr Informationen dazu gibt es unter www.heidelberg.de/sonnenstrom.

Quelle: Stadt Heidelberg