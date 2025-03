Heddesheim – Autoreifen an 14 Autos zerstochen

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Freitagmorgen im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr und 07:30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft an insgesamt 14 Fahrzeugen die Autoreifen im Gemeindegebiet Heddesheims.

Erste Ermittlungen ergaben, dass mit einem spitzen Gegenstand in die Autoreifen gestochen wurde. Die Fahrzeuge unterschiedlicher Marken waren im Tatzeitraum in unterschiedlichen Straßen geparkt. 10 Autos standen in der Wasserbettstraße, 2 in der Bahnhofstraße und 2 weitere Fahrzeuge in der Kirchbaumstraße. Der entstandene Gesamtsachschaden ist noch unbekannt.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Ladenburg geführt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.