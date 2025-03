Karlsruhe / Mannheim / Heidelberg. Vom 17. bis zum 31. März laufen die Internationalen Wochen gegen Rassismus. In dieser Zeit – insbesondere am Aktionstag #BewegtGegenRassismus am 29. März – gibt es einige Möglichkeiten für Vereine, sich zu beteiligen. Seid dabei! INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gemeinsames Bewegen kann Brücken schaffen und Vorurteile überwinden. Daher stehen am Aktionstag ... Mehr lesen »