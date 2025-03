Worms – Kulturprogramm Nibelungen-Festspiele 2025: „Muttis Kinder“ feiern 20 Jahre A-cappella-Jubiläum – Vorverkauf startet am 20. März 2025

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Neben der Hauptinszenierung „See aus Asche – Das Lied der Nibelungen“ vor dem Wormser Dom haben die Nibelungen-Festspiele in diesem Jahr auch einige glanzvolle Höhepunkte im Kulturprogramm zu bieten. Das Vokal-Trio „Muttis Kinder“ feiert sein 20-jähriges Bestehen am Montag, 21. Juli mit einer exklusiven Jubiläumsparty im Wormser Theater, die mit einer einzigartigen Mischung aus Liedkunst und humorvollem Schauspiel begeistern wird. Darüber hinaus gibt es am 12. Juli einen Talkabend mit Entertainer Harald Schmidt und Moderatorin Bernadette Schoog, und die packende musikalische Inszenierung „Der Hagestolz“ mit Jedermann-Darsteller Philipp Hochmair am 20. Juli. Auch die Theaterbegegnungen und der beliebte Kinder- und Familientag sind wieder Teil des abwechslungsreichen Programms. Vorträge der Nibelungenlied-Gesellschaft, Kunstausstellungen sowie Theater- und Performanceworkshops für Jugendliche runden das Festspielangebot ab. Alle wichtigen Infos und die Tickets zum Kulturprogramm der Nibelungen-Festspiele vom 11. bis 27. Juli 2025 gibt es unter www.nibelungenfestspiele.de.

Am 12. Juli treffen im Wormser Theater der legendäre Entertainer Harald Schmidt und die charismatische Moderatorin Bernadette Schoog aufeinander. Erleben Sie einen Talkabend, der von Ernsthaftigkeit bis hin zu geistreicher Ironie reicht und der sowohl humorvolle Spitzen als auch tiefe gesellschaftliche Einsichten bietet. Tickets sind für 30 Euro (Kategorie 1) bzw. 27 Euro (Kategorie 2) erhältlich. Der renommierte Schauspieler Philipp Hochmair präsentiert am 20. Juli um 20 Uhr im Wormser Theater eine Neuinterpretation von Adalbert Stifters „Der Hagestolz“. Gemeinsam mit seiner Band „Die Elektrohand Gottes“ schafft Philipp Hochmair eine einzigartige Inszenierung, die klassische Literatur mit modernen, elektronischen Klängen und progressiven Beats kombiniert. Tickets sind ab sofort erhältlich: 32 Euro (Kategorie 1) und 29 Euro (Kategorie 2). Das Vokal-Trio Muttis Kinder feiert 20 Jahre aller feinste Liedkunst und lädt zu einer exklusiven Geburtstagsparty im Wormser Theater ein. Am 21. Juli um 20 Uhr präsentieren Claudia Graue, Marcus Melzwig und Christopher Nell ein Jubiläumsprogramm, das die Zuschauer mit ihrer einzigartigen Mischung aus Liedkunst und komödiantischem Schauspiel verzaubern wird. Tickets sind für 30 Euro (Kategorie 1) bzw. 27 Euro (Kategorie 2) erhältlich.

Im idyllischen Heylshofpark wird am 13. Juli ab 11 Uhr in Anlehnung an die diesjährige Inszenierung beim Kultur-, Gesprächs-, und Debattierforum die Frage gestellt: „Was passiert, wenn der letzte Drache getötet ist?“. Neben Regisseurin Mina Salehpour wird unter anderem Carla Reemtsma, Klimaaktivistin und Sprecherin von Fridays for Future Deutschland als Gast auf dem Podium zu hören sein. Der Eintritt kostet 17 Euro. Die Nibelungenlied-Gesellschaft Worms bietet vom 15. bis 24. Juli vier Vorträge an, die sich sowohl mit dem Helden-Typus im Nibelungenlied als auch mit dem Nibelungenmythos im Medium Film beschäftigen. Der Eintritt ist jeweils frei. Außerdem dürfen sich Kunstliebhaber auf zwei spannende Ausstellungen freuen: Im Kunstverein Worms werden die Plastiken „Akteure ohne Scheinwerfer“ von Birgit Feil zu sehen sein (28. Juni bis 10. August, Vernissage 27. Juni, www.kunstvereinworms.de). Im Museum Heylshof ist die Ausstellung „Tod oder Leben! Ana de Alvear – Nature morte“ vom 1. Juni bis 31. August zu erleben (Vernissage am 31. Mai, www.heylshof.de).

Am 20. Juli ab 11 Uhr gilt im Heylshofpark vor dem Wormser Dom das Motto „Abenteuer mit den Olchis“. Kleine Besucher und ihre Familien können sich auf einen erlebnisreichen Kinder- und Familientag mit Theateraufführungen, kreative Bastelaktionen und unterhaltsame Walking Acts mit jeder Menge Spaß und Abwechslung freuen. Der Eintritt ist frei. Theater von und für Jugendliche – das ist das Motto der Nibelungenhorde. Deren aktuelles Projekt nennt sich „Dunkelwasser“ und ist für Jugendliche ab 14 Jahren geeignet. Unter der Leitung von Astrid Perl-Haag wird vom 7. bis 19. Juli wieder der beliebte Sommerworkshop mit professionellen Theatermachern angeboten. Achtung: Es gibt hierzu auch schon einen Osterworkshop vom 14.-17. April. Anmeldung oder mehr Infos über: astrid.ph@t-online.de. Ein weiteres Jugendprojekt wird am 3. Juli auf die Bühne des Wormser Theaters gebracht. Beim Nibelungen-Poetry-Slam präsentieren junge Talente ihre poetischen Werke vor Publikum. Das Projekt findet in Kooperation mit der BBS Wirtschaft Worms statt.

Zahlreiche Partner des Kulturprogramms der Nibelungen-Festspiele tragen zum Gelingen der Veranstaltungen bei. Das sind unter anderem Ilse Lang, der Lions Club LC Worms, die Vereinigte Kasino- und Musikgesellschaft Worms e.V. und der Freundes- und Förderkreis der Nibelungen-Festspiele e.V.

Tickets für alle Rahmenprogrammpunkte können über die Hotline 01805 – 33 71 71 (0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk maximal 0,42 Euro/Minute) oder über www.nibelungenfestspiele.de bestellt werden. Ebenso bieten alle bekannten Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen die Karten an.

Quelle: Nibelungenfestspiele gGmbH