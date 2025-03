Worms – hoher Sachschaden bei Brand in Autohaus

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Abend um kurz vor 19:00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Autohaus in der Schönauer Straße in Worms. Die Feuerwehr Worms war wenig später bereits vor Ort und bekämpfte den Brand mit einer Vielzahl an Einsatzkräften. Trotz des schnellen Eingreifens entstand ein erheblicher Sachschaden, der nach vorläufiger Schätzung im mittleren sechsstelligen Bereich liegen wird. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt und vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzmaßnahmen in der Schönauer Straße wurden kurz vor Mitternacht beendet. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der Wormser Kriminalpolizei.

Quelle: Polizeidirektion Worms