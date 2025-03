Weinheim – Weinheimer Heimattage bringen drei Verkaufsoffene Sonntage

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist ein Ausnahmejahr für Weinheim und die Region. Es ist das Jahr der Heimattage 2025 in Weinheim. Besondere Anlässe brauchen besondere Maßnahmen. So werden in Weinheim in diesem Jahr erstmals drei Verkaufsoffene Sonntage stattfinden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung in dieser Woche drei Sonntage genehmigt. Schon traditionell sind die Sonntage des Weinheimer Frühlings (6. April) und des Weinheimer Herbstes (14. September). Im September wird am selben Tag der Landesfestumzug durch die Stadt ziehen und weitere Besucher in die Stadt bringen. Dazu kommt in diesem Jahr der Sonntag, 18. Mai. Das ist das zentrale Wochenende des „Baden-Württemberg-Tages“ im Rahmen der Heimattage. An diesem Tag organisiert die städtische Wirtschaftsförderung eine Leistungs- und Gewerbeschau in der City, das Kulturbüro ein Familienprogramm auf der Schlossparkbühne, abends schließt das Programm mit einem Ökumenischen Gottesdienst im Schlosspark.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim