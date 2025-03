Weinheim – In die Heimat der Wildkräuter

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Dorisa Winkenbach bietet im Weinheimer Heimattage-Jahr eine ganze Reihe

interessanter Wildkräuterführungen an – Die erste am 27. März

Seit über zehn Jahren gehören die Wildkräuterspaziergänge mit der

Bergsträßer Kräuterfee und Natur-Aroma-Köchin Dorisa Winkenbach fest zum Angebot

der Weinheimer Stadtführungen, die längst Stadt-, Land- und Flussführungen sind. Sie

erfreuen sich wachsender Beliebtheit, denn das Themen gesund essen mit den Gaben der

Natur nimmt an Bedeutung zu. In diesem Jahr, in dem Weinheim Gastgeber der

Heimattage Baden-Württemberg ist, sucht sie vor allem Wildkräuter, die ein Stück Heimat

sind.

Dabei betont sie: „Die interessantesten Plätze für frei wachsende heilkräftige und

aromastarke Wildpflanzen sind keine ästhetisch schönen Plätze. Vielmehr sind es Stellen,

an denen Erde bewegt wurde, Aufschüttungen, Brachflächen. Dort werden die

Selbstheilungskräfte der Erde tätig, um eine neue Pflanzenoberfläche zu schaffen.“



Daher besucht Dorisa Winkenbach mit ihren Kursteilnehmern oft die vermeintlich

vernachlässigten Orte – wie jetzt erstmals in diesem Jahr am Donnerstag, 27. März, 16

Uhr. Die Gruppe trifft sich am Technologiepark 16, unweit des Feuerwehrzentrums und

der Vileda-Zentrale. Dorisa Winkenbach erklärt: „Interessanterweise sind es hauptsächlich

heilkräftige Pflanzen, deren Samen oft lange Zeit in der Erde geschlummert haben, man

spricht auch von Ruderalpflanzen, den Urbegleitern der Menschheit.“

Zu entdecken gibt es Frühlingskräuter die direkt nach dem Sammeln auf dem Butterbrot

schmecken. Diesmal soll es übrigens frühlingshafte Temperaturen geben.

Mehr Infos unter: www.weinheim de/Stadtführungsbroschüre 2025. Eine Anmeldung ist

erforderlich unter 0174-4163123 oder per Mail an artemis@winkenbach.net.

Das Jahr ist mit monatlichen Führungen angefüllt. Schon mal zum Vormerken und

frühzeitigem Anmelden:

10. April: Griee` Soss`, urheimatlich. hier kommt das alte Podagragericht x Heimattage

auch Neunstärke genannt zur Sprache und eine mediterrane Variante „Sasa Verde“

8. Mai: Einheimischer Wildwuchs im Dialekt vorgestellt: x Heimattage mer woarn do

schunn imma.. Urpflanzen, lange schon hier beheimatete und neu hinzugekommene. Viele

haben regionale, volkstümliche Bezeichnungen, die etwas über sie aussagen. Was

versteckt sich hinter dem Namen Hemdsknöppcher, Hasepelz und Halber Gaul?

11. Mai (Muttertag): Sonderveranstaltung mit Kutschenfahrt

19. Juni (Fronleichnam): Neophyten und Ruderalpflanzen. > alte und neue Heimat. x

Heimattage Wann beginnt Heimat?

17. Juli: Sommerblüten und Sommergrün wild, bunt, schmackhaft und heilsam. Für

Blütenbutter; Blüten zum Trocknen… selbstbefüllte Teebeutel zum Mitnehmen

20. August: Schutzstrauß, Werzwisch, Heilstrauss… herstellen und zum Aufhängen und

Trocknen mitnehmen.

14. September: Sonnenaufgangswanderung in die Weinberge Hohensachsen Zeit: 7 Uhr

18. September: Beeren, Früchte, Samen und Nüsse für den Wintervorrat. Konservieren

ohne eingefrieren, aber wie?

16. Oktober: Wurzeln graben – sich neu verwurzeln.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim