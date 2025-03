Weinheim – Frühlingsgefühle an der DBS Chill-Out-Area auf der Pausenwiese übergeben – Stadt und Schule in guter Kooperation

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Besondere Schultage sind daran zu erkennen, dass die große Pause verlängert wird. Am Donnerstag war ein großer Tag für alle Schülerinnen und Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule – zumindest für jene, die sich in der Pause gerne an der frischen Luft aufhalten, dort wahlweise klettern, hüpfen oder um besten Sinne des Wortes „rumhängen“. Denn alles ist möglich bei der neuen „Chill-Out-Area“, die Ende vergangenen Jahres von der Stadt auf der großen Pausenwiese an Weinheims größter Schule aufgebaut hat. Riesige stabile Seile sind zu großen Netzen gespannt. Die Schülerinnen und Schüler durften nun am Donnerstag schon fünf Minuten vor dem Pausenklingeln lautstark die Wiese und das neue Multi-Gerät stürmen. Etliche Lehrerinnen und Lehrer waren an der Seite von Schulleiterin Andrea Volz mittendrin und freuten sich an der guten Stimmung ihrer Schülerinnen und Schüler. Sie bedankten sich bei Thomas Keil, dem städtischen Gartenbaumeister, für die gute Zusammenarbeit im Sinne der Jugendlichen. Denn die „Chill-Out“-Area ist natürlich jederzeit auch für andere Nutzer zugänglich. Die aus Beton gegossenen Steine, die vor Jahrzehnten einmal als Kunstwerke aufgestellt worden sind, sind ebenfalls erhalten geblieben, um an die Geschichte der „Multschule“ zu erinnern. Wie die Jugendlichen dann dort ihre freie Zeit verbringen, ist ihnen überlassen. Auch mit Handy, wie Thomas Keil schmunzelt, denn: „Hier ist immer ein gutes Netz.“ Jetzt im doppelten Sinn sogar.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim