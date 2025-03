Viernheim – Stadtbibliothek: Spiel, Spaß und Spannung – „Nacht der Bibliotheken“ am 4. April – Besonderes Programm für Groß und Klein

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Besuch in der Bibliothek kann viel mehr sein als nur ein Blick in Bücherregale – das zeigt die Stadtbibliothek Viernheim am Freitag, den 4. April, bei der „Nacht der Bibliotheken“. An diesem Tag öffnet sie ihre Türen von 14 bis 22 Uhr und lädt Kinder, Familien und Erwachsene dazu ein, die Stadtbibliothek am Satonévri-Platz 1 auf spielerische und kreative Weise zu entdecken. Den Auftakt macht ein Spielenachmittag in Kooperation mit Vanessa Giudice von „Vanellas Spielewelt“. Von 15 bis 17 Uhr haben Spielebegeisterte die Gelegenheit, verschiedene Brettspiele kennenzulernen und in geselliger Runde auszuprobieren. Ein weiteres Highlight ist die Übernachtungsaktion für Kuscheltiere. Kinder können ihre Stofffreunde am 4. April während der Öffnungszeiten in mitgebrachten Kartons in der Stadtbibliothek abgeben und später erfahren, welche Abenteuer ihre Kuscheltiere in der Nacht erlebt haben. Als Erinnerung gibt es für jedes Kind ein „Beweisfoto“ der nächtlichen Erlebnisse.

Für Krimifans bietet der Abend ein besonderes Erlebnis: Die Weinheimer Autorin Silke Ziegler liest aus einem ihrer Werke – wir haben bereits berichtet. Der Vorverkauf der Tickets findet in der Stadtbibliothek statt, Karten sind zudem an der Abendkasse erhältlich. Der Eintrittspreis beträgt 10 Euro. Die Öffnungszeiten sind: Dienstag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 14 bis 17 Uhr, Donnerstag 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr (am 4. April bis 22 Uhr), Samstag 10 bis 12 Uhr. Für Rückfragen steht das Team der Stadtbibliothek telefonisch unter 06204 – 988 450 oder per E-Mail unter stadtbibliothek@viernheim.de gerne zur Verfügung.