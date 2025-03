Speyer – 30-jähriges Bischofsjubiläum von Weihbischof Otto Georgens – Feierlicher Gottesdienst am 25. März im Speyerer Dom

Speyer/Metropolregion rhein-Neckar. Zusammen mit zahlreichen Weg Begleitern, Freunden, Kollegen und Gläubigen feiert Weihbischof Otto Georgens am 25. März um 18 Uhr im Speyerer Dom das 30-jährige Jubiläum seiner Bischofsweihe. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernehmen der Mädchenchor am Dom zu Speyer und die Speyerer Domsingknaben unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller. Es erklingt die Missa „O magnum mysterium” von Ludovico da Victoria und das „Ave Maria” von Jacob Arcadelt. Domorganist Markus Eichenlaub spielt u.a. die „Dorische Toccata” von Johann Sebastian Bach sowie die „Toccata in G-Dur” von Theodore Dubois. Die Predigt hält Weihbischof Georgens. Geboren wurde Otto Georgens 1950 in Weisenheim am Berg. Bevor er 1986 als Pfarrer nach Eppenbrunn ging, war er Sekretär der beiden Speyerer Bischöfe Dr. Friedrich Wetter und Dr. Anton Schlembach. 1994 wurde er Dekan des Dekanats Pirmasens. Papst Johannes Paul II. ernannte ihn 1995 zum Weihbischof in Speyer: Am 25. März empfing er die Bischofsweihe. Seit Februar 2009 ist der Weihbischof Bischofsvikar für weltkirchliche Aufgaben im Bistum Speyer. Weihbischof Georgens gehört innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz der Liturgiekommission, der Kommission Weltkirche sowie der Unterkommission für Entwicklungsfragen der Deutschen Bischofskonferenz an. Als Delegierter vertritt er die Deutsche Bischofskonferenz bei der Vollversammlung der französischen Bischöfe. Der Gottesdienst wird live auf den Social-Media-Kanälen von Dom und Bistum übertragen.

Foto: Weihbischof Otto Georgens © Bistum Speyer, Klaus Landry