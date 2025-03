Sinsheim – Roland Hecker in den Ruhestand verabschiedet

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Langjähriger Begleiter der Stadt Sinsheim in der

Sanierungsberatung

Seit 1979 ist die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH als Sanierungs-, Entwicklungs-

und Erschließungsträger auch für Sinsheim tätig. Federführender Projektleiter und kommunaler

Berater für Sinsheim war seit 1986 Roland Hecker vom Regionalbüro Freiburg der LBBW. Nun hat

Hecker seinen Ruhestand angetreten.

Im Rahmen der Klausurtagung des Sinsheimer Gemeinderats am 13. und 14. März blickte er noch

einmal auf wesentliche Erneuerungsgebiete sowie geförderte Bau- und Erschließungsmaßnahmen

der vergangenen Jahrzehnte zurück, darunter die Erneuerungsmaßnahmen in den Stadtteilen

Hilsbach, Eschelbach, Hoffenheim und Steinsfurt sowie die Erneuerungsmaßnahmen Altstadt I bis

III, in deren Rahmen unter anderem Freiflächen gestaltet, Wohnraum geschaffen und Flächen

saniert wurden. Auch die Erneuerungsmaßnahmen Bahnhofsumfeld, Neulandstraße und

Wiesental/Innenstadt Ost fallen in Heckers aktive Zeit. Die Verlängerung der letztgenannten

Maßnahme bis April 2027 ist genehmigt.

Oberbürgermeister Marco Siesing und der Sinsheimer Gemeinderat verabschiedeten Hecker und

wünschten alles Gute für die Zeit des Ruhestands.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim