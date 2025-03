Schifferstadt – Veranstaltungen der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis in Schifferstadt

Ludwigshafen – Sportbegeisterte aufgepasst: Am Samstag, 28. Juni 2025, heißt es wieder Laufschuhe schnüren und durchstarten! Der Ludwigshafener Stadtlauf geht in die 26. Runde und verspricht auch in diesem Jahr eine einzigartige Mischung aus sportlichem Ehrgeiz, Gemeinschaft und bester Stimmung. Ob ambitionierter Läufer oder Gelegenheitsjogger – hier ist für alle etwas dabei. Die Anmeldung ist ... Mehr lesen »