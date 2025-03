Schifferstadt – Rehhofstraße wird dauerhaft Rechtsabbiegespur Richtung Kreisel

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Anfang August 2024 gestartete Verkehrsversuch im Einmündungsbereich der Rehhof- in die Salier- bzw. Waldseer Straße führt zu einer dauerhaften Änderung der Verkehrsführung. Das haben die Schifferstadter Ordnungsbehörde und der Landesbetrieb Mobilität (kurz: LBM), in dessen Zuständigkeit die Waldseer Straße/ K30 als Kreisstraße fällt, in dieser Woche besprochen. Verkehrsteilnehmerinnen und -Teilnehmer, die auf der Rehhofstraße fahren und Richtung Waldsee / B9 möchten, müssen seit dem Start des Verkehrsversuchs entsprechend der Beschilderung rechts abbiegen und können dann über den Kreisel zurück in Richtung B9 fahren. Dadurch gäbe es nun weniger Rückstau auf der Rehhofstraße, der sich teilweise über die Einmündung der Hans-Purmann-Straße hinausgezogen habe, so der für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständige Beigeordnete Dieter Weißenmayer. „Der Versuch hat allerdings auch gezeigt, dass nur eine Beschilderung nicht ausreichend ist, damit sich alle Verkehrsteilnehmer an die Vorgaben halten“, fügt er hinzu. Im Laufe des Sommers sollen provisorische Leitschwellen am Ende der Rehhofstraße nur noch das Rechtsabbiegen ermöglichen. Anschließend wird eine dauerhafte bauliche Lösung umgesetzt. Auch die Schilder, die auf die Rechtsabbiegespur hinweisen, werden dann fest im Boden verankert.

Quelle

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt