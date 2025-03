Rhein-Pfalz-Kreis – Landratswahl: Wahlvorstand bestätigt Volker Knörr als Wahlsieger

Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 660 Briefwahlunterlagen für Ortsgemeinde Altrip nachträglich zur Stichwahl ausgezählt – Wahlbeteiligung erhöht sich auf 40 Prozent

Der Wahlvorstand hat am Mittwoch das Ergebnis der Stichwahl zur Landratswahl vom Sonntag, 16. März, offiziell bestätigt. Damit steht das amtliche Endergebnis fest: Volker Knörr (CDU) setzte sich mit 57,6 Prozent der abgegebenen Stimmen gegen seine Gegenkandidatin Bianca Staßen (SPD, 42,4 Prozent) durch und ist damit zum künftigen Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises gewählt worden. Knörr wird sein Amt am 19. November antreten, nachdem der aktuelle Landrat Clemens Körner sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Bei der Stichwahl mussten rund 660 Briefwahlunterlagen für die Ortsgemeinde Altrip nachträglich ausgezählt werden. Diese Unterlagen waren zwar rechtzeitig beim Rathaus Altrip eingeworfen und zur Auszählung in Transportkisten verpackt, aber versehentlich nicht zum Wahlvorstand im Remigiushaus gebracht worden. Nachdem der Fehler entdeckt wurde, wurden am Dienstagnachmittag die beiden betroffenen Wahlvorstände in Altrip erneut einberufen und die rund 660 Briefwahlunterlagen in einer öffentlichen Sitzung des Wahlvorstandes ausgewertet.

Das Ergebnis der nachträglichen Auszählung wurde dem Gesamtergebnis zugefügt, wodurch sich die Wahlbeteiligung leicht auf 40,0 Prozent (zuvor 39,4 Prozent) erhöhte. Auf den prozentualen Anteil der Stimmen für die jeweiligen Kandidaten hatte diese Auszählung hingegen keinerlei Auswirkungen.

Bereits zuvor war entdeckt worden, dass es am Wahlsonntag einen Übertragungsfehler bei den Ergebnissen in Großniedesheim gegeben hatte. Die Stimmenergebnisse der Kandidaten waren ursprünglich dort vertauscht worden, was bereits am Montag korrigiert wurde: Tatsächlich hat in Großniedesheim Bianca Staßen 313 Stimmen erhalten, während 158 Stimmen an Volker Knörr gingen.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

