Mannheim – Tierische Stars auf dem Maimarkt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Spannende Reitwettbewerbe, Verbraucherinfos direkt vom Züchter und jede Menge Tipps und Zubehör für ein Leben mit Haustier: Fans von Pferd, Kuh, Ziege, Katze, Hund und Co. kommen vom 26. April bis 6. Mai auf Deutschlands größter Regionalmesse voll auf ihre Kosten.

Ein Haustier will nicht nur gefüttert und geknuddelt werden, sondern braucht meist auch Bewegung und artgerechte Beschäftigung. In der Maimarkt-Sonderschau „Unser Heimtier“ in Halle 17 präsentieren Experten Praktisches und Schönes – von handgefertigten Halsbändern und Geschirren nach Maß über interaktives Spielzeug und pflegeleichte Kletterelemente bis hin zu hochwertigem Futter und natürlichem Parasitenschutz. Außerdem gibt es zahlreiche Tipps, wie man Hund und Katze im Alltag artgerecht auslastet, sodass die tierischen Mitbewohner lange fit, gesund und glücklich bleiben.

In den Tierschauzelten 44 bis 47 und auf dem Turnierplatz zeigen Tierzuchtverbände, wie moderne Landwirtschaft funktioniert und dass Milch, Eier und Honig hochwertige Naturprodukte sind. Kinder erleben aus nächster Nähe, wie Kühe und Ziegen gemolken werden und was beispielsweise bei der Haltung von Kaninchen alles zu beachten ist. Fragen stellen unbedingt erwünscht! Im MVV Reitstadion warten hochkarätige Wettbewerbe mit Olympiasiegern und den besten Nachwuchsreitern.

Tierlehrschauen vom 26. April bis 6. Mai

Eine Kuh ist wie die andere?

Kühe gehören zum klassischen Bild des Bauernhofs einfach dazu. Doch Kuh ist nicht gleich Kuh! In Halle 44 können Besucherinnen und Besucher Bekanntschaft mit einer Hinterwälder-Kuh mit Kalb sowie einer Mutterkuh der Rasse Limpurger Rind mit ihrem Nachwuchs machen – und sich direkt vom Züchter über Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Rassen aufklären lassen.

Fleißige Bienen – süßer Honig

Wie wäre es mit köstlichem Honig aus eigener Herstellung? Beim Bienenzüchterverein Mannheim erhalten Interessierte alle wichtigen Infos zur Haltung der fleißigen Insekten. Im Schaukasten sind rund 3.000 Carnica-Bienen versammelt. Wer entdeckt die Königin? Außerdem erläutern die Vereinsmitglieder die Handhabung von Imkerwerkzeugen wie Entdeckelungs-Geschirr, Abkehrbesen und Schleuder.

Vom Ei zum Huhn

Flatternd und gackernd gibt sich das liebe Federvieh auf dem Maimarkt, dieses Jahr sind unter anderem Tiere der Rassen Zwerg-Wyandotte, Cochin, Seidenhuhn und Italiener-Huhn dabei. Ein Musterhühnerstall mit Auslauf zeigt, wie Hühner artgerecht gehalten werden. Echt süß sind die Küken, die unter dem wärmenden Rotlicht piepsend im Streu scharren. Wer weiß, zu welchem Vogel welches Ei gehört? Wieso legt das Huhn entweder braune oder weiße Eier? Fachleute vom Verband Badischer Rassegeflügelzüchter geben Auskunft und vermitteln Adressen von Züchtern, die z.B. Bruteier abgeben.

Ein Kaninchen als Haustier?

Kaninchen gehören nach Katze und Hund zu den beliebtesten Haustieren. In Halle 44 kann man Langohren der Rassen Lohkaninchen, Russenkaninchen, Kleinsilber und Zwergwidder in den verschiedensten Farben bewundern. Manche der kuscheligen Freunde lassen sich gerne das Fell kraulen. Die Züchter geben Hinweise zu Futter und Pflege und erklären, wieviel Platz ein Kaninchen benötigt und wie schnell die Zähne wachsen.

Meckern und mähen

Fleisch, Käse, Milch, Zugtier und Gärtner – die Ziege war eines der ersten wirtschaftlich genutzten Haustiere des Menschen. Heute ist Ziegenmilch auch eine attraktive Alternative für Allergiker. In der Landschaftspflege haben die Ziegen eine neue Aufgabe gefunden, da sie Büsche und Bäume verbeißen, die Rinde schälen und somit zurückdrängen. In Halle 44 dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf Walliser Schwarzhalsziegen mit Zicklein freuen.

Warm- und Kaltblüter

Über alle elf Maimarkt-Tage können Pferdefans vier Rassen der Züchter aus Baden-Württemberg mit jeweils zwei Exemplaren aus nächster Nähe beobachten. Vorgesehen sind Schwarzwälder Kaltblut, Fjordpferde, Haflinger und als Warmblüter das Deutsche Reitpferd.

Tierschauen vom 26. April bis 1. Mai

Preisgekrönte Zuchttiere, stolze Züchter

Ob Pferde, Ponys, Kühe, Kälber oder Ziegen mit ihrem Nachwuchs: In den Tierschauzelten und auf dem Turnierplatz können Maimarkt-Besucherinnen und Besucher Arten- und Rassenvielfalt aus nächster Nähe erleben und viele Fragen stellen. An den ersten drei Maimarkt-Tagen steht der Rindergesundheitsdienst in Halle 45 Rede und Antwort. Beim Richten der Tiere werden die prächtigsten geehrt – ein Highlight für Züchter und Besucher!

Vollblut-Araber aus Marbach

Wallende Mähnen, raumgreifende Schritte, atemberaubende Eleganz: Der Auftritt der Vollblut-Araberstuten des Haupt- und Landgestüts Marbach auf dem Turnierplatz ist ein Höhepunkt für Pferdefans. Das arabische Vollblut gilt als älteste rein gezogene Reitpferderasse der Welt. Als Beduinenpferd wurde es geprägt von den harten Umweltbedingungen der arabischen Wüste und gezüchtet auf Ausdauer, Genügsamkeit und ein menschenfreundliches Wesen. Seit mehr als 500 Jahren führt das Haupt- und Landgestüt diese Tradition fort.

Tiere als Helfer der Polizei

Pferde sind von Natur aus scheue Tiere und ergreifen die Flucht, wenn sie Gefahr wittern. Im Polizeieinsatz müssen sie aber auch bei Bränden oder Explosionslärm Nervenstärke bewahren. Hunde sind aufgrund der dem Menschen überlegenen Sinneswahrnehmungen zu unentbehrlichen Helfern in der Polizeiarbeit geworden. Sie werden z.B. zum Aufspüren von Rauschgift, Waffen und Sprengstoffen, Blutspuren und Brandmitteln eingesetzt. Gemeinsame Einsatzsituationen mit Feuer, Böllerschüssen, Flatterbändern oder gewalttätigen Personengruppen verlangen Mut und Härte und werden intensiv trainiert. Auf dem Maimarkt zeigen die Polizeireiterstaffel und die Polizeihundeführerstaffel am 26. und am 27. April Höhepunkte aus ihrem anspruchsvollen Ausbildungsprogramm.

Kinder präsentieren ihre Kälbchen

Am 27. April präsentieren Kinder aus landwirtschaftlichen Betrieben ihre Kälber auf dem Turnierplatz. Wie heißt das Tier? Wie alt ist es? Was frisst es am liebsten? Stolz berichten die Nachwuchszüchter aus dem Leben der Vierbeiner. Im Anschluss werden die Gewinner des Vorführwettbewerbs gekürt.

Hufschmied in Aktion

Es zischt und raucht, doch das Pferd steht ganz still und lässt die Prozedur geduldig über sich ergehen: Am 27. April können Besucherinnen und Besucher am Waschplatz hinter den Tierzelten einen professionellen Hufschmied in Aktion erleben. Wie heiß ist das Hufeisen, wenn es aus dem Ofen kommt? Hat das Pferd keine Schmerzen, wenn es beschlagen wird? Und bringen Hufeisen wirklich Glück? Der Profi gibt Antworten auf alle Fragen.

Maimarkt-Turnier vom 1. bis 6. Mai

Atemberaubende Reitwettbewerbe

Internationale Stars, Olympiasieger, Weltmeister, Talente aus der Region, Nachwuchs-Reiter und die besten Pferde: Das 61. Maimarkt-Turnier bringt Springen, Dressur und Para-Dressur der Spitzenklasse. Highlights sind das Maimarkt-Championat am 3. Mai, der Longines EEF Nationenpreis mit internationalen Springreiter-Teams am 4. Mai und die Badenia – Großer Preis der MVV am abschließenden Maimarkt-Dienstag. Die Dressur-Kür am 5. Mai wird zu Musik geritten. Bewertet werden unter anderem Rhythmus, die Harmonie zwischen Reiter und Pferd, Choreographie, Schwierigkeit der Kür, Musik und Interpretation. Besonders spannend für Kinder: Die Führzügelklasse mit kleinen Reiterinnen und Reitern in Kostüm am 3. Mai.

Para-Equestrians: Sportreiter mit Handicap

Seit 2003 sind die Para-Equestrians fester Bestandteil des Mannheimer Maimarkt-Turniers. Damit hat sich Turnierchef Peter Hofmann mit seinem Team als „Vorreiter“ der Integration des Behindertensports einen Namen gemacht. Wie perfekt Mensch und Tier zusammenarbeiten, zeigt sich bei der Para-Dressur. Die Reiterinnen und Reiter werden nach Art ihrer Behinderung klassifiziert und einem „Grade“ zugeordnet. Erleben kann man die „Paras“ vom 3. bis 6. Mai auf dem Turnierplatz II.

Die Termine 2025

• 1. Mai bis 6. Mai – Springprüfungen

• 1. Mai bis 5. Mai – Dressurprüfungen

• 3. Mai bis 6. Mai – Dressurprüfungen für Sportreiter mit Handicap (Para-Equestrians)

Aktuelles Programm und Starterlisten unter www.maimarkt-turnier.de

info:

Maimarkt Mannheim

26. April bis 6. Mai 2025, täglich von 9 bis 18 Uhr

Vorverkauf vom 10. März bis 25. April 2025

Mehr Infos, Vorverkaufsstellen und Online-Tickets unter www.maimarkt.de

