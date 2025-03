Mannheim – Oberbürgermeister Christian Specht zur Verhaftung von Ekrem İmamoğlu, Bürgermeister von Istanbul

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Montag wurde die Feuerwehr Weinheim aus dem Schlaf gerissen. Gegen 3:30 Uhr informierte die Leitstelle über einen brennenden Müllcontainer in der Delpstraße. Laut Erstmeldung befand sich der Container an einer Hauswand, welche von Vegetation und Autos umgeben war. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Container zwar in Vollbrand ... Mehr lesen »