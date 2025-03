Mannheim – Neue Spitze und neuer Standort für die Klimaschutzagentur Mannheim

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Nach 15 Jahren in D 2 hat die Klimaschutzagentur Mannheim im Herbst 2024 einen neuen Standort in der Tattersallstraße bezogen. Von Energieberatung über Schulworkshops bis hin zu Netzwerktreffen mit unterschiedlichen Akteuren: Im neuen Büro am Hauptbahnhof werden die Weichen für eine noch stärkere Klimaschutzarbeit in Mannheim gestellt.

Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in der Gesellschaft verankern

„Der Klimawandel ist eine zentrale Herausforderung der Menschheit, mit dem wir in den Städten trotz der aktuellen angespannten Haushaltslage umgehen müssen. Über zwei Drittel der Treibhausgasemissionen entstehen in Städten – damit können wir besonders stark zum Ziel der Klimaneutralität beitragen.” Mit diesen Worten begrüßte Oberbürgermeister Christian Specht die Anwesenden bei der Eröffnungsfeier am 19. März.

Anschließend gaben Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell, Ralf Klöpfer, Mitglied des Vorstands der MVV Energie, und Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer der GBG-Unternehmensgruppe, in einer kurzen Diskussionsrunde einen Einblick in die Geschichte und Zukunft der Agentur. Als Gesellschafter begleiten sie seit mehreren Jahren die gemeinnützige Organisation.

„Die Klimaschutzagentur trägt mit ihren Beratungen, Förderprogrammen und kreativen Bildungsangeboten für alle wesentlich dazu bei, die ambitionierten Klimaschutzziele der Stadt Mannheim zu erreichen, das Thema in der Gesellschaft zu verankern und Verhaltensänderungen herbeizuführen”, ergänzte Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell.

Neue Spitze für ein neues Kapitel

Zum Jahreswechsel übernahmen die Geschäftsführung der Klimaschutzagentur Marianne Crevon, seit 2019 kaufmännische Leitung der Klimaschutzagentur, und Eileen Roth, Referentin für Klimapolitik bei der Stadt Mannheim. Sie lösen Agnes Schönfelder ab, die dieses Jahr in Ruhestand geht. Als Leiterin der Abteilung Klimaschutz der Stadt Mannheim von 2009 bis 2020 und seit 2019 als Geschäftsführerin hat Schönfelder die Klimaschutzagentur bereits seit ihrer Gründung begleitet.

„Wir danken Frau Schönfelder für ihren unermüdlichen Einsatz für den Klimaschutz in Mannheim und die zahlreichen Impulse, die zu einer positiven Entwicklung und starken Vernetzung der Klimaschutzagentur geführt haben”, betont Karl-Heinz Frings. „Mit Frau Crevon und Frau Roth ist die Agentur für dieses neue Kapitel ihrer Entwicklung in guten Händen”, ergänzt Ralf Klöpfer. „Wir freuen uns auf die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit.”

Bürgerinnen und Bürger im neuen Büro herzlich willkommen

Ab sofort sind Energieberatungstermine nach vorherigen Terminvereinbarung sowohl persönlich in der Tattersallstraße 15-17 oder im MVV E.forum (dienstags und donnerstags) im Luisenring 49 sowie telefonisch möglich. Beratungsanfragen können rund um die Uhr unter www.klima-ma.de gestellt werden.

Ein besonderes Highlight im neuen Büro ist die mehrfach prämierte Ausstellung “Musterwohnung zum Energiesparen und Nachhaltigkeit”, die wertvolle Impulse für einen klimafreundlichen Alltag liefert und wichtiger Teil der Bildungsarbeit der Klimaschutzagentur ist. Eine kostenfreie Besichtigung der Ausstellung – gerne in Gruppen – ist ebenfalls nach Terminvereinbarung unter (0621) 862 484 10 möglich.

Quelle: Stadt Mannheim