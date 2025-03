Mannheim – Der SV Waldhof Mannheim gewann auch das Auswärtsspiel in Aue

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach dem 3:2-Heimsieg vom SV Waldhof Mannheim im Kurpfalz-Derby gegen den SV Sandhausen haben die Waldhöfer auch das Auswärtsspiel beim FC Erzgebirge Aue mit 1:0 am Sonntag gewonnen. Den Siegtreffer vor 7.550 Zuschauern im Erzgebirgsstadion in Aue erzielte Felix Lohkemper in der 38. Minute für die Mannheimer. Für das Team von SVW-Trainer Bernhard Trares war es der erste Auswärtssieg seit fünf Monaten. In den bisherigen 15 Auswärtsspielen war es erst der zweite Auswärtserfolg. Mit dem neunten Saisonsieg haben sich die Waldhöfer mit 36 Punkten auf den 14. Tabellenplatz verbessert und sind jetzt zwei Zähler von den Abstiegsrängen entfernt. Spitzenreiter in der 3. Liga ist Dynamo Dresden mit 53 Zählern vor Energie Cottbus mit 52 Punkten und dem 1. FC Saarbrücken mit 50 Zählern. Das nächste Heimspiel vom SV Waldhof Mannheim findet am Samstag, 29. März um 14 Uhr, gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund statt. Dies ist auch der Waldhof. Familientag im Mannheimer Carl-Benz-Stadion.

Text Michael Sonnick