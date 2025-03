Mannheim – Angebote für Seniorinnen und Senioren

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Reiss-Engelhorn-Museen präsentieren ihr Programm beim Deutschen Seniorentag und bieten besondere Rabatt-Aktion

Vom 2. bis 4. April ist der Deutsche Seniorentag zu Gast im Mannheimer Kongresszentrum „Rosengarten”. Passend dazu bieten die Reiss-Engelhorn-Museen eine besondere Rabatt-Aktion an: Seniorinnen und Senioren zahlen an allen drei Tagen lediglich 4,50 Euro pro Ausstellung – egal ob sie in der Schau „Essen und Trinken” auf Erlebnisreise durch Körper oder Zeit gehen, in „SACHLICH NEU” Foto-Ikonen der 1920er Jahre bewundern oder den Pharaonen im Alten Ägypten einen Besuch abstatten. Die Ermäßigung gilt in allen aktuellen Sonderausstellungen und Sammlungspräsentationen.

Die Reiss-Engelhorn-Museen präsentieren ihr abwechslungsreiches Programm auch am Messestand der Stadt Mannheim beim Deutschen Seniorentag im „Rosengarten”. Am 2. April informieren sie Besucherinnen und Besucher über aktuelle Angebote. Außerdem gibt eine Tast-Station einen Vorgeschmack auf die inklusiven Elemente in der Ausstellung „Versunkene Geschichte”. Die Schau im Museum Weltkulturen D5 lädt zu einer interaktiven Zeitreise von der Steinzeit bis ins frühe Mittelalter ein. Damit sie für alle erlebbar ist, wurden bewusst Barrieren abgebaut und Mitmach-Stationen ergänzt, sodass auch Menschen mit Seh-/Hörschwächen, im Rollstuhl oder mit Gehhilfe den Rundgang genießen können.

An Seniorinnen und Senioren richtet sich in den Reiss-Engelhorn-Museen auch die Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag”. Einmal im Monat werden kurzweilige Vorträge, Führungen durch wechselnde Ausstellungen oder Stadtrundgänge angeboten. Jede Veranstaltung klingt gemütlich bei Kaffee und Kuchen aus. Der nächste Termin findet am 23. April um 14:30 Uhr satt. Dann geht es gemeinsam durch die Ausstellung „Versunkene Geschichte”. Alle Termine der Reihe gibt es online unter kalender.rem-mannheim.de. Das gedruckte Programm liegt in den Museen aus.

Quelle: rem | gGmbH Stiftungsmuseen, für die Reiss-Engelhorn-Museen (rem)