Maikammer – Vorsorge für den Ernstfall: kvhs bietet Vortrag zu Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung in Maikammer an

Maikammer/Metropolregion Rhein-Neckar – Wer handelt für mich, wenn ich aufgrund einer Erkrankung oder eines Unfalls dazu selbst nicht mehr in der Lage bin? Wie kann ich vorsorgen, dass mein Wille auch in dieser Situation noch umgesetzt wird? Antworten auf diese wichtigen Fragen erhalten Interessierte bei einem Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung am Dienstag, 1. April 2025, in Maikammer.

Die Veranstaltung der Kreisvolkshochschule wird in Kooperation mit dem SKFM Betreuungsverein für den Landkreis Südliche Weinstraße e. V. organisiert und richtet sich an alle, die sich über die Bedeutung und die Möglichkeiten der Vorsorge in rechtlichen Angelegenheiten informieren möchten.

Im Rahmen des Vortrags wird Corina Gruß, erfahrene Beraterin des SKFM Betreuungsvereins, die verschiedenen Aspekte von Vollmachten und Verfügungen vorstellen, erklären und gegenüberstellen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, worauf sie bei der Erstellung dieser wichtigen Dokumente achten müssen, was sie damit regeln können und wann welche Verfügung greift. Die Veranstaltung bietet somit eine wertvolle Orientierungshilfe für alle, die sich mit dem Thema Vorsorge auseinandersetzen möchten.

Der Vortrag findet statt von 18 bis 19.30 Uhr im Katholischen Pfarrheim, Kirchstraße 3, 67487 Maikammer. Der Eintritt beträgt drei Euro.

Anmeldungen sind online unter www.vhs-suew.de, telefonisch unter 06341 940-188 oder per E-Mail an vhs@suedliche-weinstrasse.de möglich.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße