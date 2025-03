Ludwigshafen – Schlägerei zwischen Jugendlichen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Mittwochabend (11.03.2025), gegen 20:45 Uhr, griffen zwei bislang unbekannte Jugendliche einen 16-Jährigen an und schlugen ihn mit einem Gegenstand auf den Hinterkopf. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Goetheschule in der Goethestraße. Nach Angaben des 16-Jährigen war eine größere Personengruppe im selben Alter anwesend, die sich jedoch überwiegend im Hintergrund hielt. Die Unbekannten ließen erst von dem Jugendlichen ab, als seine Freunde ihm zur Hilfe eilten. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz