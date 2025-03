Ludwigshafen – CDU Oppau begrüßt Lidl-Neubau: Wichtiger Schritt für eine gute Nahversorgung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die CDU Oppau unterstützt die Pläne zum Neubau des Lidl-Marktes an der Edigheimer Straße ausdrücklich. Mit der Erweiterung der Verkaufsfläche und einem modernisierten Markt wird die Nahversorgung im Ludwigshafener Norden nachhaltig gestärkt.

„Der neue Lidl-Markt bietet den Menschen in Oppau ein verbessertes und vielfältigeres Einkaufsangebot. Ein moderner Supermarkt mit einer größeren Auswahl und besseren Rahmenbedingungen ist ein Gewinn für unseren Stadtteil“, erklärt David Caruana, Vorsitzender der CDU Oppau.

Die Idee, den Neubau für zusätzliche Nutzungen wie Arztpraxen oder Wohnungen zu erweitern, halten wir grundsätzlich für interessant. Lidl hat diese Option jedoch geprüft und sich dagegen entschieden. „Lidl muss und darf selbst planen, was realistisch und wirtschaftlich machbar ist. Hier wollen wir keine künstlichen Vorgaben machen.”, stellt Caruana klar.

Die hausärztliche Versorgung in Oppau bleibt dennoch ein wichtiges Thema, dem sich die CDU weiterhin widmen wird. „Wir sind uns der Herausforderung bewusst und arbeiten aktiv an Lösungen, um die ärztliche

Versorgung im Stadtteil zu verbessern“, betont Caruana.

Besonders erfreulich ist, dass der Neubau nicht zulasten des Oppauer Kerweplatzes geht. „Es ist gut, dass in enger Abstimmung mit Lidl eine Lösung gefunden wurde, die es ermöglicht, die Kerwe weiterhin auf dem bisherigen Gelände und in gewohnter Form zu feiern“, so Caruana. „Der CDU Oppau war das immer ein wichtiges Anliegen.“

Der Bebauungsplan für das Bauvorhaben muss nun noch vom Stadtrat verabschiedet werden. Die CDU Oppau wird den Prozess weiterhin konstruktiv begleiten und sich für eine attraktive und nachhaltige Stadtteilentwicklung einsetzen.

