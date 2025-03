Ludwigshafen – CDU Ludwigshafen trauert um Elisabeth Rickal

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die CDU Ludwigshafen trauert um Elisabeth Rickal, die am 7. März 2025 im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Die langjährige Politikerin war über viele Jahre hinweg Staatssekretärin im Mainzer Kultusministerium sowie Kreisvorsitzende der CDU Ludwigshafen.

Elisabeth Rickal wurde 1934 in Essen geboren und wuchs dort auf. Nach ihrer Schulzeit und dem Studium begann sie 1957 ihre berufliche Laufbahn als Lehrerin in Essen. 1973 übernahm sie die Leitung der Adolf-Diesterweg-Schule in Oggersheim. Eine vierjährige Unterbrechung des Schuldienstes nahm sie für ihr Engagement als Bundesvorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Kauf.

Ihr politisches Wirken begann in Ludwigshafen, wo sie sich zunehmend engagierte. Von 1974 bis 1984 war sie Mitglied des Stadtrats, von 1980 bis 1984 gehörte sie dem Landtag in Mainz an. Über ein Jahrzehnt, von 1977 bis 1987, stand sie an der Spitze der CDU Ludwigshafen als Kreisvorsitzende. Ab 1984 bis 1991 prägte sie als Staatssekretärin im Mainzer Kultusministerium die Bildungspolitik des Landes Rheinland-Pfalz maßgeblich mit.

Auch über ihre politischen Ämter hinaus engagierte sich Elisabeth Rickal in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Sie war langjährige Landesvorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes, Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Rheinland-Pfalz – Ruanda und setzte sich vor Ort insbesondere für Kinder- und Bildungseinrichtungen in Ruchheim ein, unter anderem als Vorsitzende des Kindergartenvereins Ruchheim.

„Insbesondere die Arbeit mit der jungen Generation lag Elisabeth Rickal stets am Herzen. Sie hat sich in herausragender Weise um unsere Stadt und unsere Partei verdient gemacht. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren und sind in Gedanken bei ihrer Familie“, so der Kreisvorsitzende der CDU Ludwigshafen, Torbjörn Kartes, und der CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Peter Uebel.

