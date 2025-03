Ludwigshafen – Anmeldung für den 26. Ludwigshafener Stadtlauf gestartet

Ludwigshafen – Sportbegeisterte aufgepasst: Am Samstag, 28. Juni 2025, heißt es wieder Laufschuhe

schnüren und durchstarten! Der Ludwigshafener Stadtlauf geht in die 26. Runde und verspricht auch in diesem Jahr eine einzigartige Mischung aus sportlichem Ehrgeiz, Gemeinschaft und bester Stimmung. Ob ambitionierter Läufer oder Gelegenheitsjogger – hier ist für alle etwas dabei. Die Anmeldung ist ab sofort unter www.ludwigshafener-stadtlauf.de möglich.

Der Stadtlauf ist längst ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Stadt und bildet den sportlichen Höhepunkt des Rheinuferfestes, das von Freitag bis Sonntag zahlreiche Besucher nach Ludwigshafen lockt. Mit einem vielfältigen Laufangebot kommen Teilnehmer aller Alters- und Leistungsklassen auf ihre Kosten: Bambini, Schüler, Jugendliche, Sportler mit und ohne Behinderung, Einsteiger und „alte Hasen“ sind herzlich eingeladen, die Strecke entlang des Rheinufers zu erobern.

Der erste Startschuss fällt um 14:00 Uhr, wenn die TWL-Bambiniläufe (650 Meter) beginnen.

Weiter geht es um 14:30 Uhr mit den BASF-Schülerläufen (1,4 Kilometer), gefolgt vom Sparkasse Vorderpfalz-Jugendlauf (2,3 Kilometer) um 15:40 Uhr. Um 16:05 Uhr starten die Teilnehmer des GAG-Einsteiger- und Inklusionslaufs über ebenfalls 2,3 Kilometer. Den sportlichen Höhepunkt bildet ab 16:45 Uhr der BASF-Volkslauf über 6,5 Kilometer, der von der Alten Werfthalle über die Schneckennudelbrücke in den Stadtpark auf der Parkinsel und zurück führt.

Die Startgebühr beträgt – je nach Lauf – zwischen 2 und 10 Euro und umfasst zahlreiche Serviceleistungen, darunter Getränke, eine Massage-Station sowie das offizielle Stadtlauf-T-Shirt, das 2025 in einem neuen Design erscheint. Zudem werden auch in diesem Jahr wieder die teilnehmerstärksten Vereine, Firmen, Behörden, Kitas und Schulen ausgezeichnet.

Der Bereich Sport der Stadt Ludwigshafen und der Ludwigshafener Sportverband organisieren das Event, das von BASF SE und TWL AG als Hauptsponsoren präsentiert wird.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.ludwigshafener-stadtlauf.de

Quelle: Ludwigshafener Sportverband e.V.

Foto: Hans-Jürgen Schön