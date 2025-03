Lu – Gedenkjahr für Pfarrer Caroli Arbeitskreis sucht Mitwirkende – erstes Treffen am 24. März 2025

Lu/Metropolregion Rhein-Neckar – 2026 jährt sich der Dienstantritt des früheren Rheingönheimer Pfarrers Wilhelm Caroli zum 100. Mal. Die Pfarrei Hll. Katharina von Siena plant aus diesem Anlass ein Gedenkjahr. Zur Vorbereitung wird ein Arbeitskreis gebildet, für den Mitwirkende gesucht werden.

Pfarrer Wilhelm Caroli wirkte von 1926 bis 1938 als Pfarrer in Rheingönheim. Sein Widerstand gegen die Nazi-Diktatur führte dazu, dass er zwangsweise in den Ruhestand versetzt wurde. Wegen seiner mutigen Predigten wurde er verhaftet und kam ins KZ Dachau, wo er 1942 an Entkräftung verstarb. Seine Urne wurde 1996 in der Seitenkapelle der Kirche St. Joseph beigesetzt.

Der Pfarreirat hat nun angeregt, das Andenken an diesen mutigen Glaubenszeugen im kommenden Jahr bewusst zu fördern und sich von seinem Lebenszeugnis inspirieren zu lassen. Zur Vorbereitung soll ein Arbeitskreis gebildet werden, der dieses Gedenkjahr vorbereitet und Ideen sammelt, wie dieses Gedenken angemessen gestaltet werden kann. Ein erstes Treffen für alle Interessenten findet am Montag, 24. März, 19.00 Uhr im Pfarrheim Wilhelm Caroli statt. Weitere Informationen gibt das Pfarramt Hl. Katharina von Siena unter der Telefonnummer 0621 553324 oder per E-Mail an pfarramt.lu.hl-katharina-von-siena@bistum-speyer.de.

Bild (Thomas Hebgen): Pfarrer Wilhelm Caroli (links) mit Gemeindemitgliedern in den 1930er Jahren.

Quelle: Dekanat LU