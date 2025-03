Landau – 100 Bäume zwischen Arzheim und Weinstraße: Stadt Landau pflanzt Allee

Landau/Metropolregion RHein-Neckar – Entlang der neuen Fahrradstraße zwischen Arzheim und Weinstraße bzw.

Ranschbach hat die Grünflächenabteilung der Stadt Landau eine Allee gepflanzt. Insgesamt zieren rund 100 neue Bäume beide Seiten des Weges.

Die Obstbäume, Nussbäume und sonstigen Laubbäume umrahmen den Wirtschaftsweg, der auch von Fußgängerinnen und Fußgänger gerne genutzt wird.

„Mit ihren Blüten zieren die Bäume den Weg und die Landschaft, außerdem

kann das Obst künftig von allen Bürgerinnen und Bürgern geerntet werden“,

freut sich Sabine Klein, die Leiterin der städtischen Grünflächenabteilung im

Umweltamt. „Mit zunehmendem Wachstum beschatten die Bäume auch den

Weg und wirken dann kühlend an heißen Sommertagen.“ Die gut 1.000 Meter

lange Allee wirke sich zudem positiv auf die Biotopvernetzung aus und biete

Lebensraum für viele Tierarten, so Sabine Klein weiter.

Da in den Wiesenflächen teilweise Leitungen verlaufen, wurden in deren Nähe

kleinere Bäume gepflanzt – wo ausreichend Wurzelraum vorhanden ist, größere.

In Abstimmung mit den Winzerinnen und Winzern hat die Stadt die Bäume in

ausreichendem Abstand zu den angrenzenden Weinbergen gepflanzt, sodass

diese auch weiterhin mit dem Vollernter bewirtschaftet werden können.

Bildunterschrift: 100 neue Bäume für Landau! (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.