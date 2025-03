Karlsruhe – 50-Jähriger nach Betrug in Höhe von 390.000 Euro festgenommen

Karslruhe/Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Freitag nahmen Ermittler des Polizeipräsidiums Karlsruhe einen 50-jährigen Mann vorläufig fest, der in dringendem Tatverdacht steht, einen Betrug in Höhe von rund 390.000 Euro begangen zu haben.

Der Festgenommene befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Beschuldigte in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer einer in Karlsruhe ansässigen Gesellschaft im Jahr 2022 mit einem in der Türkei ansässigen Unternehmen einen Vertrag über die Lieferung von Waren im Wert von rund 390.000 Euro abgeschlossen haben.

Die Lieferung der Ware blieb jedoch aus, sodass das Unternehmen schließlich Strafanzeige erstattete. Zum Zeitpunkt der Ermittlungen war der 50-Jährige unbekannten Aufenthalts und hatte offenbar keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe führten schließlich zu seinem Aufenthaltsort. Am 14. März 2025 nahmen ihn die Beamten vorläufig fest. Ein bereits erlassener Haftbefehl wegen Betrugs wurde durch das Amtsgericht Karlsruhe in Vollzug gesetzt.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe