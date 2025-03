Hockenheim im Frühjahrsputz!

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, den 29. März 2025, lädt die Stadt von 10 bis 12 Uhr zum 13. Hockenheimer „Dreck-Weg-Tag“ ein. Mit dieser Aktion soll Hockenheim sauberer und attraktiver werden und damit auch ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden – natürlich mit tatkräftiger Unterstützung vieler Helferinnen und Helfer!

Der Frühling steht vor der Tür – die Natur erwacht, und die angenehmeren Temperaturen laden zum Aufenthalt im Freien ein. Doch über den Winter hinweg haben sich Flaschen, Verpackungen und anderer Müll angesammelt. Damit die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Besucherinnen und Besucher Hockenheims die Stadt in einer schönen Umgebung genießen können, wird auch in diesem März der beliebte „Dreck-Weg-Tag“ veranstaltet, um den angesammelten Müll zu beseitigen. Der Fachbereich Bauen und Wohnen der Stadtverwaltung Hockenheim freut sich über zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Putzaktion.

Los geht’s um 10 Uhr auf dem Parkplatz der Rudolf-Harbig-Halle. Dort werden Freiwillige in Gruppen eingeteilt und erhalten nötiges Arbeitsmaterial wie Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe. Von dort aus fahren die Gruppen eigenständig zu ihren Einsatzorten, um dort Abfall zu sammeln. Unterstützung erhalten sie dabei von den Mitarbeitenden des Bauhofs, die den gesammelten Müll entsorgen. Nach getaner Arbeit sind alle Helferinnen und Helfer ab 12 Uhr zu einem Mittagessen auf dem Waldfestplatz (Altes Fahrerlager) eingeladen. Zur Stärkung gibt es Gulasch- oder Kartoffelsuppe, Brot sowie alkoholfreie Getränke.

Mitmachen können Einzelpersonen, Vereine, Unternehmen, Nachbarschaftsgruppen und mehr. Interessierte werden gebeten, sich bis Freitag, den 28. März 2025, um 11 Uhr bei der Stadtverwaltung Hockenheim, Fachbereich Bauen und Wohnen, bei Sandra Szast unter der Telefonnummer 06205 21-2603 oder via E-Mail an info@hockenheim.de anzumelden.

Das Programm des 13. „Dreck-weg-Tages“ im Überblick

Treffpunkt: Samstag, den 29. März 2025, um 10 Uhr, Parkplatz Rudolf-Harbig-Halle

Durchführung der Reinigungsaktion: Zwischen 10 bis 12 Uhr in einem von fünf Bereichen.

Bereich 1: ev. Kirchengarten/ Stadtzentrum, Karlsruherstraße

Bereich 2: Grünanlage Lußheimer Straße, Bahnstrecke

Bereich 3: Talhausstraße – Grünanlagen Mittelstreifen und Seitenstreifen

Bereich 4: 1. Industriestraße – L 722

Bereich 5: Hockenheim Süd

Abschluss: Ab 12 Uhr am Waldfestplatz (Altes Fahrerlager)

Quelle: Stadt Hockenheim