Heidelberg – Vielseitig, bunt, flexibel: Ferienprogramm fürs ganze Jahr – Heidelberger Ferienportal mit mehr als 350 Angeboten – Entlastungsmöglichkeiten für Familien mit geringem Einkommen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Osterferien schon geplant? Und Pfingstferien im Blick? Jetzt ist es wieder Zeit für Familien, im Heidelberger Ferienportal nach passenden Angeboten zu suchen: Dort gibt’s schon jetzt eine große Auswahl toller Ferienangebote für das ganze Jahr – und es kommen weitere im Laufe der nächsten Wochen hinzu. Rund 100 Anbieterinnen und Anbieter sorgen während der Ferienzeiten für Abwechslung und greifen Themen und aktuelle Trends auf. Auf dem Heidelberger Ferienportal www.heidelberger-ferienportal.de sind allein für die kommenden Osterferien mehr als achtzig verschiedene Angebote zu finden: Vom Hip-Hop-Camp, über Koch- oder Schnitzkurse bis hin zu Theater- und Astronomieworkshops ist für jede und jeden etwas dabei. Aktuell gibt es noch freie Plätze. Für Familien mit geringem Einkommen bieten die Heidelberger Feriengutscheine und andere Ermäßigungen niedrigschwellige finanzielle Entlastung.

„Das Ferienprogramm in Heidelberg ist in seinem Umfang, der Vielfalt und Flexibilität einzigartig in der Region. Nicht umsonst wird es von Familien so geschätzt. Die langfristige Planbarkeit unterstützt Eltern in Heidelberg bei der Vereinbarkeit von Beruf und Ferienzeiten. Und dank der Feriengutscheine können alle mitmachen – auch wenn das Geld knapp ist“, sagt Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleicheit der Stadt Heidelberg.

Wenn das Geld nicht reicht: Heidelberger Feriengutscheine

Die Kostenübernahme für Familien mit wenig Geld ist in Heidelberg ganz unkompliziert: Bei Beantragung oder Verlängerung des Heidelberg-Passes/ Heidelberg-Passes+ in den Bürgerämtern erhalten Familien automatisch für jedes Kind zwischen fünf und 17 Jahren drei Feriengutscheine im Wert von jeweils 120 Euro. Diese können bei vielen ganztägigen Angeboten und Freizeitfahrten ganz einfach eingesetzt werden. Die Kosten übernimmt die Stadt Heidelberg. Mehr dazu auf www.heidelberg.de/feriengutscheine Darüber hinaus bieten viele Institutionen weitere ermäßigte oder kostenlose Teilnahmemöglichkeiten. Im Ferienportal werden über die entsprechende Filterfunktion alle Angebote angezeigt, bei denen es Ermäßigungen gibt oder Feriengutscheine eingesetzt werden können.

Jetzt schon für den Sommer planen

In den Sommerferien haben Heidelberger Kinder und Jugendliche eine besonders große Auswahl. Neben Betreuungsangeboten vor Ort und Freizeitfahrten zu Zielen im In- und Ausland bietet der Sommer zusätzliche Highlights: Für Kinder, die nach den Ferien in die erste Klasse gehen, gibt es die Heidelberger Schulanfängerwochen. Päd-aktiv e.V. bietet in allen Ferien ganztägige Betreuung an verschiedenen Heidelberger Grundschul-Standorten. Wer keine längerfristige Betreuung, sondern abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten sucht und in Heidelberg wohnt, ist beim städtischen Ferienpassprogramm richtig. Seit dem letzten Jahr ist der Ferienpass online erhältlich, mehr dazu auf www.heidelberg.de/ferienpass .

Quelle: Stadt Heidelberg