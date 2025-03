Heidelberg – Pflegefamilie werden? Infoveranstaltung der Stadt Heidelberg am 26. März im Kinder- und Jugendamt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einem Kind in Not als Pflegefamilie ein liebevolles Zuhause geben? Wer sich das grundsätzlich vorstellen kann, aber noch zu wenig über diese Aufgabe weiß, ist herzlich eingeladen, sich jetzt unverbindlich über Voraussetzungen und Unterstützungsmöglichkeiten zu informieren. Die Stadt Heidelberg bietet für Interessierte eine Infoveranstaltung zu diesem Thema am Mittwoch, 26. März 2025, um 19 Uhr im Kinder- und Jugendamt, Eppelheimer Straße 13, 69115 Heidelberg (gegenüber Luxor-Filmpalast) an.

Pflegefamilien leisten einen unschätzbaren Beitrag, indem sie Kindern, die vorübergehend oder langfristig nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können, Geborgenheit und Stabilität bieten. Die Veranstaltung richtet sich an Familien, Paare und Einzelpersonen, die mehr über diese verantwortungsvolle und erfüllende Aufgabe erfahren möchten.

Fachkräfte aus dem Kinder- und Jugendamt beantworten Fragen, berichten aus der Praxis und geben einen Einblick in die rechtlichen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus werden auch erfahrene Pflegeeltern aus ihrem Alltag berichten.

„Jedes Kind verdient ein sicheres und liebevolles Zuhause. Wir möchten Menschen ermutigen, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, Pflegeeltern zu werden, und ihnen alle wichtigen Informationen an die Hand geben“, sagt Bürgermeisterin Stefanie Jansen.

Die Teilnahme an der Informationsveranstaltung ist kostenlos. Um formlose Anmeldung per E-Mail an iris.soehngen@heidelberg.de wird gebeten.

Das Kinder- und Jugendamt in der Eppelheimer Straße 13 ist mit dem öffentlichen Nahverkehr wie folgt zu erreichen: Haltestelle Gadamerplatz mit den Linien 22 und 26 sowie vom Hauptbahnhof Süd aus zehn Minuten zu Fuß. PKW-Parkplätze sind vor dem Gebäude oder im näheren Umfeld vorhanden.

Weitere Informationen für Pflegefamilien gibt es unter www.heidelberg.de/pflegekinder

