Germersheim – Vortragsreihe „Klima mit Köpfchen“ am 1. April in Wörth – Starkregen und Hochwasser – Grundlagen und Schutzmaßnahmen

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 1. April, referiert Malte Neuper, Diplom-Meteorologe am KIT in Karlsruhe, ab 18.30 Uhr in der Wörther Festhalle zum Thema „Starkregen und Hochwasser – Grundlagen und Schutzmaßnahmen“. Gerade in Wörth aber auch im Landkreis Germersheim, sind die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher und häufiger zu spüren. Vor diesem Hintergrund gibt Malte Neuper in seinem Vortrag wertvolle Informationen über Wetterwarnsysteme, Vorsorgemaßnahmen und Verhaltensregeln für den Ernstfall. Darüber hinaus erläutert der Experte, wie Extrem-Wetterereignisse durch den Klimawandel beeinflusst werden. Bei der für die Besucherinnen und Besucher kostenlosen Veranstaltung handelt es sich um die Reihe „Klima mit Köpfchen“ zu der die Klimaschutzmanagerinnen und –Manager im Landkreis Germersheim regelmäßig und an unterschiedlichen Orten im Kreis einladen. Unter dem Motto „Landkreis Germersheim macht sich schlau!“ gab es bereits im Februar eine Veranstaltung in Lingenfeld, bei der unter anderem über das Gebäudeenergiegesetz informiert wurde.

Bei der Veranstaltung in Wörth werden nunmehr die Grundlagen von Starkregen- und Hochwasserereignissen aus meteorologischer und hydrologischer Sicht verständlich gemacht. Dazu Landrat Martin Brandl: „Der Vortrag ist ein wichtiger Beitrag zur Sensibilisierung für die Folgen des Klimawandels. Besonders wertvoll sind sicherlich die praxisnahen Maßnahmen, die aufzeigen, wie sich die Bürgerinnen und Bürger auf zukünftige Wetterextreme am besten vorbereiten können.“ „Besondere Vorkenntnisse sind nicht erforderlich“, betont auch Philipp Riedel, Klimaschutzmanager bei der Kreisverwaltung Germersheim, der gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Landkreis die Reihe verantwortet. Die Veranstaltung in Wörth findet in Kooperation mit der Stadtbücherei und der VHS statt. Um eine Anmeldung unter 07271/131-225 oder per E-Mail an vhs@woerth.de wird gebeten, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim