Frankenthal – Fünf für Frankenthal wichtige jüdische Familien – Vortrag im Rahmen der „Woche der Brüderlichkeit“

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In einem Vortrag am Donnerstag, 27. März, 19 Uhr, im Bildungszentrum der Volkshochschule, Schlossergasse 10, informiert der Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal über die fünf jüdischen Familien Abraham, Dosenheimer, Nachmann, Nathan, Schottland. Die Männer waren Möbelhändler, Richter, Kaufmann, Lehrer und Kantor. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten in Frankenthal 371 Juden unter 16.899 Einwohnern. Dies waren rund zwei Prozent. Viele von ihnen waren angesehene Bürger: Rechtsanwälte, Ärzte, Richter, Lehrer, Bankiers und Einzelhändler, die in das wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Leben der Stadt voll integriert waren, es in vielen Bereichen maßgeblich prägten und sich in zahlreichen Vereinen und Organisationen engagierten. So gehörten zum Beispiel der Weinhändler Marx Kaufmann, der “königliche. Advokat- und Rechtsanwalt” Josef Thalmann, der Schuhwarenhändler Jakob Weil und der Rechtsanwalt Dr. Moritz Mayer lange Jahre dem Frankenthaler Stadtrat an. Aron Loeb war Vorsitzender des Kriegervereins, Emil Loeb Vorsitzender und später sogar Ehrenvorsitzender des Rudervereins, Dr. Richard Mann stand an der Spitze des örtlichen Anwaltsvereins, Philipp Adler war Vorsitzender des Kaufmännischen Vereins und Dr. Ludwig Nachmann Vorsitzender des Fußballvereins 1900/02.

Der Referent Herbert Baum vom Förderverein informiert über die Familien des Möbelhändlers Julius Abraham, des Landgerichtsdirektors Emil Dosenheimer, des Einzelhandelskaufmanns Moritz Nachmann, des Lehrers Nathan Nathan und des Kantors Heinrich Schottland. Sie lebten jahrzehntelang in guter Nachbarschaft mit den anderen (christlichen) Bürgerinnen und Bürgern in Frankenthal. Mit den brutalen Maßnahmen der nationalsozialistischen Diktatur ab 1933 wurden sie ausgegrenzt, aus ihren Berufen entfernt, enteignet, eingesperrt, aus ihrer Heimat vertrieben oder in Konzentrationslagern ermordet.

Das “Jüdisches Gemeindeblatt für das Gebiet der Rheinpfalz” schreibt am 1. April 1938:

„Scheiden und Abschiednehmen bereiten heute dem deutschen Judentum wehmütige Stunden. Sie greifen ans Herz, nicht nur der Scheidenden, sondern auch der Zurückbleibenden. Auch unser Freund Herr Lehrer Schottland wird in den nächsten Wochen uns verlassen, um mit seiner Gattin bei seinen Kindern in Amerika behagliche, und wie wir hoffen, beglückende Stunden zu erleben. Schmerzbewegt sieht die jüdische Gemeinde Frankenthal ihren Beamten Schottland, der ihr nahezu 18 Jahr hindurch Lehrer, Kantor und Prediger gewesen und der so oft in der Synagoge seine Zuhörer durch Gesang und Wort zu erbauen verstand, aus ihrer Mitte scheiden.“ Die „Woche der Brüderlichkeit“ wird jedes Jahr organisiert von der „Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit”.

Information: www.juden-in-frankenthal.de

