Frankenthal – Frühling in Frankenthal startet mit dem Frühjahrsmarkt Vom 4. bis 8. April auf dem Röntgen- und Parsevalplatz

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Frühling ist die Zeit des Neuanfangs – und was könnte es Schöneres geben, als ihn gemeinsam zu feiern? Von Freitag, 4. bis Dienstag 8. April laden die Schausteller zu Spiel, Spaß und Action auf Röntgen- und Teile des Parsevalplatzes ein. Die Besucher erwartet eine Mischung aus Tradition, Genuss und Geselligkeit. Insgesamt nehmen 25 Fahr- und Spielgeschäfte teil. Wieder mit dabei ist das Rundfahrgeschäft „Shake“. Die Kleinen können sich in drei Kinderkarussells vergnügen. Ein Autoscooter, weitere Spielgeschäfte, Imbissbetriebe, Süßwaren- und Eisstände komplettieren das Angebot. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer freut sich auf den Markt: „Der Frühjahrsmarkt ist ein fester Bestandteil unseres Veranstaltungskalenders und bringt Jung und Alt zusammen. Gerade nach den Wintermonaten ist es schön, gemeinsam an der frischen Luft zu feiern, sich zu begegnen und unsere Stadt in fröhlicher Atmosphäre zu erleben.“ Der Frankenthaler Frühjahrsmarkt ist Freitag und Samstag von 13.30 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 21 Uhr und Montag und Dienstag von 13.30 Uhr bis 21 Uhr. Imbissbetriebe und Süßwarenverkaufsstände dürfen an allen Tagen bereits um 11 Uhr öffnen.



Eröffnung und Freifahrten für Kinder

Die offizielle Eröffnung des Frühjahrsmarktes durch Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer findet am Freitag, 4. April um 18 Uhr im Biergarten der Familie Bernd Nickel statt. Am Dienstag, 8. April bietet die Stadtverwaltung Frankenthal von 14 bis 15 Uhr Freifahrten an allen Kinderkarussells an.

Parken

Die Parkplätze des Röntgenplatzes und die erste Parktasche des Parsevalplatz stehen von Dienstag, 1. April bis Donnerstag, 10. April nicht zur Verfügung. Folgende Ausweichparkplätze können in dieser Zeit genutzt werden: Parkplatz am Kanal, Sporthalle am Kanal, Parkbuchten Benderstraße auf Höhe Rewe und hinter dem Stadion, Meergartenweg, P6 Süd (Jahnplatz). Die Parkplätze am Röntgenplatz / Bleichstraße auf der rechten Seite in Fahrbahnrichtung stehen nur für Anwohner mit Anwohnerparkausweisen zur Verfügung. Anwohnerparkausweise können beim Bereich Ordnung und Umwelt/ Abteilung Straßenverkehr unter Angabe der Anschrift sowie des KFZ Kennzeichen per E-Mail an ordnungundum-welt@frankenthal.de beantragt werden. Während der Zeit des Frühjahrsmarktes werden verstärkt Kontrollen im Bereich des Röntgenplatzes durchgeführt.



Zufahrtssperren

Die Zufahrt in die Bleichstraße ist nur von der Carl-Theodor-Straße und nur für Anwohner mit Anwohnerparkausweis möglich. Es erfolgt vor Ort eine Zufahrtskontrolle. Die Zufahrt über den Parsevalplatz in die Bleichstraße ist nicht mehr möglich. Dort wird eine feste Pitagone-Zufahrssperre aufgebaut, die das Einfahren auf das Festgelände verhindert.

Mehr zum Frühjahrsmarkt unter www.frankenthal.de/frühjahrsmarkt

Quelle: Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz)