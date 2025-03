Edenkoben – Verkehrskontrollen

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 19.03.2025 wurden in Edenkoben und Edesheim verschiedene Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei ergaben sich bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Radeburger Straße zehn Verstöße (Höchstgeschwindigkeit 45 km/h bei erlaubten 30 km/h) und ein Gurtverstoß. In Edesheim ergaben sich in der Staatsstraße zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen (ebenfalls Höchstgeschwindigkeit 45 km/h bei erlaubten 30 km/h), ein Gurt- und ein Handyverstoß. Bereits am Vortag wurde in diesen Ortschaften ebenfalls verschiedene Kontrollen durchgeführt. Hierbei ergaben sich 30 Geschwindigkeits- und acht Handyverstöße.

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben