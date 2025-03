Worms – Musikalische Highlights beim 22. Spectaculum Worms

Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bands „Die Habenichtse“, „Haggefugg“ und die

„Spielleut Ranunculus“ auf der großen Bühne

Wenn beim Wormser Spectaculum der Abend anbricht, wird es noch einmal laut. Denn an allen drei Tagen vom 30. Mai bis 1. Juni spielen bekannte Musikgruppen auf der großen Bühne des Mittelaltermarkts. In diesem Jahr sind „Die Habenichtse“, „Haggefugg“ und die „Spielleut Ranunculus“ mit dabei. Auch das Programm der kleinen Bühne am Markt wird in diesem Jahr durch einige neue Talente bereichert. Weitere Informationen gibt

es unter www.spectaculum-worms.de

Den Anfang der Konzertabende auf der großen Bühne beim 22. Spectaculum machen am Freitag, 30. Mai, um 20 Uhr „Die

Habenichtse“. Die Band verwandelt die Bühnen dieser Welt in eine riesige Party. In ihren Liedern erzählen sie Geschichten aus ihrem Leben als Schnorrer und Taugenichtse, immer mit einem Augenzwinkern, doch auch mit einer tieferen Botschaft versehen. Mit Gitarre, Akkordeon, Schlagzeug und der einen oder anderen mehrstimmigen Gesangseinlage schaffen sie einen einzigartigen Sound, von intim bis festivaltauglich. Ihr neues Album

„Schmierentheater“ ist eine Revue des Unfugs, in der sie Völlerei, Trunklust und Unanständigkeit feiern.



Am Samstagabend, 31. Mai, um 20 Uhr spielen „Haggefugg“ mit ihrem energiegeladenen und ehrlichen Mittelalterrock auf der großen Bühne. Mit Dudelsäcken und Schalmeien in Rockbesetzung kracht es ordentlich, während eigene oder althergebrachte Melodien geschickt verpackt und aktuelle Thematiken pointiert wiedergegeben werden.

Die kernige Spielmannstruppe fegt mit frischem Wind durch die Reihen und rockt regelmäßig Clubs und Festivalbühnen im ganzen Land. Bei Haggefugg bleibt keine Kehle trocken und kein Tanzbein ungeschwungen!



Den musikalischen Abschluss des Mittelaltermarkts bildet am Sonntag, 21. Mai, die Musikgruppe „Spielleut Ranunculus“, welche mit historischen Musikstücken, alten Tänzen, Balladen und wilden Trinkliedern, das Leben unserer Vorfahren wieder lebendig werden lässt.

Auch sonst wird den Besuchern bei dem Spectaculum musikalisch einiges geboten. Auf der kleineren Bühne im Herzen des Marktes und als „Walking-Act“ auf dem gesamten Gelände sind die Formationen „Duo Wormez“, „Satyrias“, „Spilldeyvel“, „Duo Donnersack“ und die „Spielleut Skadefryd“ zu sehen.

Service

Das Spectaculum Worms ist eine Veranstaltung der Kultur und Veranstaltungs GmbH in Zusammenarbeit mit dem „Netzwerk

Lebendiges Mittelalter Worms“ und unterstützt durch die Kulturkoordination der Stadt Worms. Das vollständige Programm mit weiteren Punkten wie Workshops oder Aktionen für Kinder wird rechtzeig vor Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.

Der Eintritt zum Spectaculum beträgt vierzehn Euro, Gewandete zahlen zwölf Euro. Besitzer eines gültigen Eintrittsbändchens sind berechtigt die Veranstaltung an den folgenden Veranstaltungstagen des gleichen

Jahres kostenlos zu besuchen. Kinder bis zum Schwertmaß (bis 12 Jahre) sind frei. Alle Konzerte sind im normalen Eintrittspreis enthalten.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms