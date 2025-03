Worms- Mitgliederversammlung des Horchheimer Brauchtumsverein e.V.

Worms / Horchheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 14.03.2025 lud der Horchheimer Brauchtumsverein e.V. seine Mitglieder zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung in sein Vereinsheim in der Unteren Hauptstr. 97 in Worms Horchheim ein.

Der Einladung sind 32 Mitglieder gefolgt und so konnte der 1. Vorsitzende Hubertus Weber um 18:05 Uhr die Versammlung eröffnen. Weber begüßte zunächst alle anwesenden Mitglieder und rief anschließend zu einem Totengedenken auf bevor er die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung feststellte.

In seinem Jahresbericht lies Weber das Jahr 2024 aus Sicht des Vereins nochmal revue passieren.

So konnte der Verein mit seinen 2 neuen Veranstaltungen dem „FastNightsDorf“ zum einen und dem „Hoichem Trifft sich“ zum anderen, 2 neue Veranstaltungen ins Leben rufen welche bei der Bevölkerung sehr guten Anklang fand. Daraus resultierende wird man auch künftig an diesen Veranstaltungen festhalten und sie fest in das „Portfolio“ des Vereins aufnehmen. Aber auch die traditionellen Veranstaltungen Horchheims „Der Sommertag“, „Die Kerb“ und „Der Weihnachtsmarkt“ waren wieder ein Publikumsmagnet nicht zuletzt dank dem schönen Wetter das wir an diesen Veranstaltungen hatten.

Auch Stand dieses Jahr die Neuwahl des Vorstandes an, Elsbeth Winhard und Anette Volrath stellten Ihr Amt zur Verfügung uns kanditierend nicht erneut.

Bei der Wahl hat folgender Vorstand das Vertrauen der Mitglieder bekommen.

1. Vorsitzender Timo Reder

2. Vorsitzender Hubertus Weber

Stellv. 2. Vorsitzender Angelo Piazza

Schriftführerin Julia Jung

Kassenwart Bernhard Kauf

Zu den Kassenprüfern wurden folgende Mitglieder gewählt:

Edith Brodhäcker

Rüdiger Perlick

Michael Bachhuber

Anschließend durfte Weber das Wort an Timo Reder als neuen 1. Vorsitzenden übergeben.

Reder bedankte sich für das entgegen gebrachte Vertrauen bei den Mitgliedern.

Laut Reder scheiden mit Elsbeth Winhard und Anette Vollrath zwei kompetente und langjährige

Wegbegleiter des Vereins aus dem Vorstand aus, er bedankte sich nochmals bei beiden für Ihr

starkes Engagement welches Sie die letzten Jahre an den Tag gelegt habe und hoffe auf eine

weitere Unterstützung der beiden.

Weiter stellte Reder den neuen Hoichmer Kerweborsch vor. Collin Bauer ist 19 Jahre alt und gelernter KFZ-Mechatroniker und konnte bereits bei der Kerb 2024 für diese ehrenvolle Amt gewonnen werden. Collin wird das Hoichmer Kerwepaar Helene I. und Fabian I. an der diesjährigen Kerb beerben und Horchheim für die Saison 2025/26 repräsentieren. Reder bedankte sich bei Collin bereits jetzt für sein Engagement und freut sich bereits jetzt auf die Zusammenarbeit.

Reder konnte noch einen kurzen Ausblick auf den nahenden Sommertag geben, hierzu wird es aber eine gesonderte Mitteilung geben.

Damit konnte Reder die Mitgliederversammlung um 20:00 Uhr schliessen.

Quelle: Horchheimer Brauchtumsverein e.V.